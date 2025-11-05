Пробки на трассе Одесса-Рени 5 ноября: осложнение движения до молдавской границы

В Молдову не проехать — что происходит на трассе Одесса-Рени
Сегодня, в среду, 5 ноября, на пути Одесса-Рени в сторону молдавской границы наблюдаются задержки из-за осложненных условий дорожного движения на отдельных участках. Водителям рекомендуют учитывать возможные пробки и планировать свои поездки с дополнительным запасом времени. Зато движение в направлении границы с Румынией осуществляется без задержек и проблем.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки на нескольких участках дороги. Задержки зафиксированы на выезде из Одессы, перед поворотом на Петродолинское и возле Нижнеднестровского парка перед границей и на границе. Путешествие до границы продлится 1 час 12 минут.
Пробки до Орловки
Сегодня проезд по направлению к Орловке проходит свободно, без задержек и пробок. Ориентировочная продолжительность пути до пограничного перехода на Дунае составляет примерно 4 часа. Также существует резервный маршрут, который преимущественно будет пролегать через молдавскую территорию.
Пробки на Рени
Транспортный поток на дороге в Рени сегодня движется без остановок и очередей. Приблизительная продолжительность поездки на данный момент составляет чуть более 4 часов. Кроме того, есть возможность воспользоваться резервным маршрутом, который преимущественно пролегает через территорию Молдовы.
Напомним, мы сообщали о том, в какой из стран Европы нет штрафов для автомобилистов за скорость на дорогах. Также мы писали о том, стоит ли покупать б/у зимние шины.
Читайте Новини.LIVE!