Главная Одесса В Молдову не проехать — что происходит на трассе Одесса-Рени

В Молдову не проехать — что происходит на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 14:16
обновлено: 14:42
Пробки на трассе Одесса-Рени 5 ноября: осложнение движения до молдавской границы
Машины в очереди на границе. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, в среду, 5 ноября, на пути Одесса-Рени в сторону молдавской границы наблюдаются задержки из-за осложненных условий дорожного движения на отдельных участках. Водителям рекомендуют учитывать возможные пробки и планировать свои поездки с дополнительным запасом времени. Зато движение в направлении границы с Румынией осуществляется без задержек и проблем.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в Молдову

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются пробки на нескольких участках дороги. Задержки зафиксированы на выезде из Одессы, перед поворотом на Петродолинское и возле Нижнеднестровского парка перед границей и на границе. Путешествие до границы продлится 1 час 12 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Сегодня проезд по направлению к Орловке проходит свободно, без задержек и пробок. Ориентировочная продолжительность пути до пограничного перехода на Дунае составляет примерно 4 часа. Также существует резервный маршрут, который преимущественно будет пролегать через молдавскую территорию.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Транспортный поток на дороге в Рени сегодня движется без остановок и очередей. Приблизительная продолжительность поездки на данный момент составляет чуть более 4 часов. Кроме того, есть возможность воспользоваться резервным маршрутом, который преимущественно пролегает через территорию Молдовы.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, в какой из стран Европы нет штрафов для автомобилистов за скорость на дорогах. Также мы писали о том, стоит ли покупать б/у зимние шины.

Одесса КПП авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
