Затори на трасі Одеса–Рені 14 листопада: ситуація на кордоні з Молдовою та рекомендації водіям

До Молдови не проїхати — що відбувається на трасі Одеса-Рені
У п’ятницю, 14 листопада, рух транспортних засобів на трасі Одеса–Рені в сторону молдовського кордону значно ускладнений. На певних ділянках шляху утворилися затори та відбуваються тимчасові обмеження руху. Водіям радять заздалегідь планувати поїздки та враховувати можливі затримки на маршруті. Натомість рух у напрямку до румунського кордону після КПП "Паланка" проходить без ускладнень.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
По дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися затори в кількох місцях. Затримки фіксують на виїзді з Одеси, біля Нижньодністровського парку перед самим кордоном, а також на самому КПП. Час у дорозі до кордону може сягати приблизно півтори години.
Затори до Орлівки
Рух до Орлівки після проходження КПП "Орлівка" відбувається без затримок та ускладнень. Проїзд до пункту пропуску на Дунаї займає приблизно 4 години. Водіям пропонують альтернативний маршрут, що частково пролягає територією Молдови.
Затори на Рені
Проїзд у напрямку Рені наразі вільний, без черг та затримок. Час у дорозі перевищує 4 години. Крім того, є альтернативний шлях, який здебільшого проходить через територію Молдови.
