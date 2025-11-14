Відео
Головна Одеса До Молдови не проїхати — що відбувається на трасі Одеса-Рені

До Молдови не проїхати — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 16:35
Оновлено: 16:11
Затори на трасі Одеса–Рені 14 листопада: ситуація на кордоні з Молдовою та рекомендації водіям
Автівки на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У п’ятницю, 14 листопада, рух транспортних засобів на трасі Одеса–Рені в сторону молдовського кордону значно ускладнений. На певних ділянках шляху утворилися затори та відбуваються тимчасові обмеження руху. Водіям радять заздалегідь планувати поїздки та враховувати можливі затримки на маршруті. Натомість рух у напрямку до румунського кордону після КПП "Паланка" проходить без ускладнень.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

По дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися затори в кількох місцях. Затримки фіксують на виїзді з Одеси, біля Нижньодністровського парку перед самим кордоном, а також на самому КПП. Час у дорозі до кордону може сягати приблизно півтори години.

Затори до Молдови
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух до Орлівки після проходження КПП "Орлівка" відбувається без затримок та ускладнень. Проїзд до пункту пропуску на Дунаї займає приблизно 4 години. Водіям пропонують альтернативний маршрут, що частково пролягає територією Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Проїзд у напрямку Рені наразі вільний, без черг та затримок. Час у дорозі перевищує 4 години. Крім того, є альтернативний шлях, який здебільшого проходить через територію Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, на яких КПП найбільші черги. Також ми писали про те, які моделі вживаних авто найпроблемніші.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
