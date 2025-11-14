Видео
В Молдову не проехать - что происходит на трассе Одесса-Рени

Дата публикации 14 ноября 2025 16:35
обновлено: 16:11
Затори на трасі Одеса–Рені 14 листопада: ситуація на кордоні з Молдовою та рекомендації водіям
Машины на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В пятницу, 14 ноября, движение автомобилей на трассе Одесса-Рени в направлении молдавской границы значительно замедлено. На отдельных участках трассы наблюдаются пробки и временные ограничения. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки. Движение по направлению к границе с Румынией, после КПП "Паланка" осуществляется без помех.

Об этом Новости.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

По дороге к пункту пропуска "Паланка - Маяки - Удобное" образовались пробки в нескольких местах. Задержки фиксируют возле Нижнеднестровского парка перед самой границей, а также на выезде из Одессы. Время в пути до границы может достигать примерно полтора часа.

Затори на трасі Одеси-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение в Орловку происходит свободно, без задержек и накоплений транспортных средств. Доезд до пункта пропуска на Дунае занимает примерно 4 часа. Водителям предлагают альтернативный маршрут, частично пролегающий по территории Молдовы.

Затори на трасі Одеси-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени пока свободное, без очередей и задержек. Время в пути превышает 4 часа. Также есть альтернативный путь, который в основном проходит через территорию Молдовы.

Затори на трасі Одеси-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
