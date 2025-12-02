Відео
Головна Одеса До Молдови не проїхати — що відбувається на трасі Одеса-Рені

До Молдови не проїхати — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 14:22
Затори на трасі Одеса–Рені 2 грудня: рух до Молдови майже паралізовано
Автівки стоять на КПП. Фото ілюстративне: Міністерство внутрішніх справ

У вівторок, 2 грудня, на трасі Одеса–Рені утворилися серйозні затори, через що рух у напрямку молдовського кордону практично зупинився. Водіям радять враховувати можливі значні затримки та заздалегідь планувати альтернативні маршрути.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

На шляху до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються сильні затори в декількох ділянках. Затримки зафіксовано на виїзді біля Нижнодністровського парку та перед КПП. Час у дорозі до кордону займе майже 1 годину 14 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені до Паланки
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Старокозачого

Рух у напрямку КПП "Старокозаче" також відбувається із затримками. Затори спостерігаються в районі КПП "Паланка" та сильні затримки на самому КПП "Старокозаче". Час у дорозі займе приблизно півтори години.

Затори на трасі Одеса-Рені до КПП Старокозаче
Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені біля молдовського кордону уповільнено. Проте після проходження транзитного участку на пункту пропуску "Паланка" дорога стає майже порожньою, і проїзд здійснюється без черг та затримок. Загальний час подорожі перевищує чотири години. Також є альтернативний маршрут, який переважно пролягає через територію Молдови.

Затори на трасі Одеса-Рені до КПП Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у Києві судили чоловіка, який палив авто. Також ми писали про те, як правильно вибрати вогнегасник для авто.

Одеса КПП авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
