Затори на трасі Одеса–Рені 2 грудня: рух до Молдови майже паралізовано

До Молдови не проїхати — що відбувається на трасі Одеса-Рені
У вівторок, 2 грудня, на трасі Одеса–Рені утворилися серйозні затори, через що рух у напрямку молдовського кордону практично зупинився. Водіям радять враховувати можливі значні затримки та заздалегідь планувати альтернативні маршрути.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
На шляху до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються сильні затори в декількох ділянках. Затримки зафіксовано на виїзді біля Нижнодністровського парку та перед КПП. Час у дорозі до кордону займе майже 1 годину 14 хвилин.
Затори до Старокозачого
Рух у напрямку КПП "Старокозаче" також відбувається із затримками. Затори спостерігаються в районі КПП "Паланка" та сильні затримки на самому КПП "Старокозаче". Час у дорозі займе приблизно півтори години.
Затори на Рені
Рух у напрямку Рені біля молдовського кордону уповільнено. Проте після проходження транзитного участку на пункту пропуску "Паланка" дорога стає майже порожньою, і проїзд здійснюється без черг та затримок. Загальний час подорожі перевищує чотири години. Також є альтернативний маршрут, який переважно пролягає через територію Молдови.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у Києві судили чоловіка, який палив авто. Також ми писали про те, як правильно вибрати вогнегасник для авто.
Читайте Новини.LIVE!