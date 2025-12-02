Пробки на трассе Одесса-Рени 2 декабря: движение в Молдову почти парализовано

Машины стоят на КПП. Фото иллюстративное: Министерство внутренних дел

Во вторник, 2 декабря, на трассе Одесса-Рени образовались серьезные пробки, из-за чего движение в направлении молдавской границы практически остановилось. Водителям советуют учитывать возможные значительные задержки и заранее планировать альтернативные маршруты.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются сильные пробки в нескольких участках. Задержки зафиксированы на выезде возле Нижнеднестровского парка и перед КПП. Время в дороге к границе займет почти 1 час 14 минут. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Староказачьего

Движение в направлении КПП "Староказачье" также происходит с задержками. Пробки наблюдаются в районе КПП "Паланка" и сильные задержки на самом КПП "Староказачье". Время в пути займет примерно полтора часа.

Пробки до Староказачьего. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени возле молдавской границы замедлено. Однако после прохождения транзитного участка на пункте пропуска "Паланка" дорога становится практически пустой, и проезд осуществляется без очередей и задержек. Общее время поездки превышает четыре часа. Также существует альтернативный маршрут, который преимущественно проходит по территории Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

