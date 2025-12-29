Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса До Молдови не проїхати — що відбувається на трасі Одеса-Рені

До Молдови не проїхати — що відбувається на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 14:07
Затори на трасі Одеса-Рені, сьогодні, 29 грудня через пошкодження мосту біля Маяків
Автівки в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У понеділок, 29 грудня, через пошкодження мосту біля села Маяки, на трасі Одеса-Рені виникли сильні затори. Водіям доводиться годинами стояти в чергах на шляху до кордону з Молдовою та Румунією. Важливо враховувати, що сервіс Google Maps може неправильно відображати маршрути, оскільки деякі ділянки дороги зачинені для руху.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

Сьогодні, 23 грудні на трасі Одеса-Рені у напрямку КПП "Паланка" затори утворилися поблизу села Маяки та на виїзді. Затримки виникають через реверсний рух транспорту на мосту. Також, за повідомленнями водіїв, черги спостерігаються і на самому кордоні. Водночас, на КПП "Старокозаче — Тудора" ускладнень руху не спостергігається. 

Затори до Орлівки

У напрямку Орлівки ситуація значно краща. Затори є лише на транзитній ділянці поблизу кордону з Молдовою, а далі рух відбувається без затримок.

Затори до Рені

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черги не спостерігаються. Однак, через високу інтенсивність транспортного потоку зафіксовані затримки на під’їзді до транзитної ділянки на КПП "Паланка". Водіям радять враховувати ці затримки при плануванні подорожей та бути готовими до можливого очікування на під’їзних маршрутах.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Румунія вводить нові правила для водіїв з України — тепер потрібен спеціальний документ. Також ми писали про те, чи варто купувати вживаний автомобіль Mazda CX-5 другого покоління.

 

Одеса КПП дороги авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації