Затори на трасі Одеса-Рені, сьогодні, 29 грудня через пошкодження мосту біля Маяків

Автівки в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У понеділок, 29 грудня, через пошкодження мосту біля села Маяки, на трасі Одеса-Рені виникли сильні затори. Водіям доводиться годинами стояти в чергах на шляху до кордону з Молдовою та Румунією. Важливо враховувати, що сервіс Google Maps може неправильно відображати маршрути, оскільки деякі ділянки дороги зачинені для руху.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

Сьогодні, 23 грудні на трасі Одеса-Рені у напрямку КПП "Паланка" затори утворилися поблизу села Маяки та на виїзді. Затримки виникають через реверсний рух транспорту на мосту. Також, за повідомленнями водіїв, черги спостерігаються і на самому кордоні. Водночас, на КПП "Старокозаче — Тудора" ускладнень руху не спостергігається.

Затори до Орлівки

У напрямку Орлівки ситуація значно краща. Затори є лише на транзитній ділянці поблизу кордону з Молдовою, а далі рух відбувається без затримок.

Затори до Рені

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" черги не спостерігаються. Однак, через високу інтенсивність транспортного потоку зафіксовані затримки на під’їзді до транзитної ділянки на КПП "Паланка". Водіям радять враховувати ці затримки при плануванні подорожей та бути готовими до можливого очікування на під’їзних маршрутах.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Румунія вводить нові правила для водіїв з України — тепер потрібен спеціальний документ. Також ми писали про те, чи варто купувати вживаний автомобіль Mazda CX-5 другого покоління.