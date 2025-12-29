Видео
Україна
Популярные запросы

Видео

Главная Одесса В Молдову не проехать — что происходит на трассе Одесса-Рени

В Молдову не проехать — что происходит на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 14:07
Пробки на трассе Одесса-Рени, сегодня, 29 декабря из-за повреждения моста возле Маяков
Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В понедельник, 29 декабря, из-за повреждения моста возле села Маяки, на трассе Одесса-Рени возникли сильные пробки. Водителям приходится часами стоять в очередях на пути к границе с Молдовой и Румынией. Важно учитывать, что сервис Google Maps может неправильно отображать маршруты, поскольку некоторые участки дороги закрыты для движения.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

Сегодня, 23 декабря на трассе Одесса-Рени в направлении КПП "Паланка" пробки образовались вблизи села Маяки и на выезде. Задержки возникают из-за реверсного движения транспорта на мосту. Также, по сообщениям водителей, очереди наблюдаются и на самой границе. В то же время, на КПП "Староказачье — Тудора" осложнений движения не наблюдается.

Пробки до Орловки

В направлении Орловки ситуация значительно лучше. Пробки есть только на транзитном участке вблизи границы с Молдовой, а дальше движение происходит без задержек.

Пробки до Рени

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" очереди не наблюдаются. Однако, из-за высокой интенсивности транспортного потока зафиксированы задержки на подъезде к транзитному участку на КПП "Паланка". Водителям советуют учитывать эти задержки при планировании путешествий и быть готовыми к возможному ожиданию на подъездных маршрутах.

Напомним, мы сообщали, что Румыния вводит новые правила для водителей из Украины — теперь нужен специальный документ. Также мы писали о том, стоит ли покупать подержанный автомобиль Mazda CX-5 второго поколения.

 

Одесса КПП дороги авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
