Україна
Главная Одесса Румыния разворачивает авто из Украины — что требуют на границе

Румыния разворачивает авто из Украины — что требуют на границе

Дата публикации 28 декабря 2025 21:15
Въезд в Румынию на авто: без техосмотра разворачивают на границе
Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

Румыния ужесточила правила въезда для автомобилей из Украины. Водителей без подтвержденного технического состояния машины не пропускают уже на пунктах пропуска.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Сертификат техосмотра авто

Румыния ввела новые требования для въезда украинских авто. Теперь для пересечения границы обязательно нужно предъявить сертификат технического осмотра. Этот документ подтверждает, что транспортное средство исправно и безопасно для движения.

Его можно получить только на сертифицированной станции после проверки всех систем автомобиля - от тормозов до освещения и выхлопов.

Какие документы нужны на границе с Румынией

Чтобы избежать проблем, водителям следует иметь полный пакет документов:

  • биометрический паспорт или визу;
  • документы на авто;
  • медицинскую страховку;
  • подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
  • военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет;
  • доверенность, если управляете чужим авто.

Что нельзя ввозить в Румынию

Румынская таможня строго контролирует ввоз вещей. Запрещено перевозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, пиратские товары, животных без разрешений и наличные более 10 000 евро без декларирования.

Напомним, получится ли получить наследство в Украине находясь за границей в 2026. Также мы писали, с какой суммой будут пропускать в 2026 за границу.

Одесса Румыния Одесская область Новости Одессы техосмотр выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
