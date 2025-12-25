Затори на трасі Одеса—Рені через пошкоджений міст біля Маяків

Авто в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У четвер, 26 грудня, на трасі Одеса—Рені значно ускладнився рух через пошкоджений міст біля села Маяки після обстрілів. На під’їздах у бік кордону з Молдовою утворилися великі черги — водії простоюють годинами. Водіям радять бути уважними з онлайн-навігацією, адже через перекриття окремих ділянок Google Maps може прокладати хибні маршрути.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

Сьогодні, 25 грудня, на трасі Одеса-Рені у напрямку контрольного пункту пропуску "Паланка" виникли значні затори поблизу села Маяки через пошкодження мосту та черги на самому КПП. Також рух уповільнено на КПП "Старокозаче — Тудора". Сповільнення трафіку в напрямку кордону пов’язане з тими ж проблемами, що й на "Паланці".

Затори до Орлівки

У напрямку пункту пропуску "Орлівка" ситуація значно спокійніша. Затори спостерігаються лише на транзитній ділянці поблизу кордону з Молдовою, тоді як далі рух проходить без затримок.

Затори до Рені

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" також формується затор. Додатково, через інтенсивний транспортний потік фіксуються затримки на підходах до транзитної ділянки КПП "Паланка". Водіям рекомендують враховувати можливі затримки при плануванні маршруту та готуватися до очікування на під’їзних ділянках.

Нагадаємо, ми повідомляли ми писали про те, на яких кордонах з Україною є затори. Також ми писали про те, чи варто купувати вживану Skoda Kamiq.