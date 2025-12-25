Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса До Молдови не проїхати — ситуація на трасі Одеса-Рені

До Молдови не проїхати — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 14:31
Затори на трасі Одеса—Рені через пошкоджений міст біля Маяків
Авто в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У четвер, 26 грудня, на трасі Одеса—Рені значно ускладнився рух через пошкоджений міст біля села Маяки після обстрілів. На під’їздах у бік кордону з Молдовою утворилися великі черги — водії простоюють годинами. Водіям радять бути уважними з онлайн-навігацією, адже через перекриття окремих ділянок Google Maps може прокладати хибні маршрути.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Реклама
Читайте також:

Затори до Молдови

Сьогодні, 25 грудня, на трасі Одеса-Рені у напрямку контрольного пункту пропуску "Паланка" виникли значні затори поблизу села Маяки через пошкодження мосту та черги на самому КПП. Також рух уповільнено на КПП "Старокозаче — Тудора". Сповільнення трафіку в напрямку кордону пов’язане з тими ж проблемами, що й на "Паланці".

Затори до Орлівки

У напрямку пункту пропуску "Орлівка" ситуація значно спокійніша. Затори спостерігаються лише на транзитній ділянці поблизу кордону з Молдовою, тоді як далі рух проходить без затримок.

Затори до Рені

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" також формується затор. Додатково, через інтенсивний транспортний потік фіксуються затримки на підходах до транзитної ділянки КПП "Паланка". Водіям рекомендують враховувати можливі затримки при плануванні маршруту та готуватися до очікування на під’їзних ділянках.

Нагадаємо, ми повідомляли ми писали про те, на яких кордонах з Україною є затори. Також ми писали про те, чи варто купувати вживану Skoda Kamiq.

 

Одеса кордон КПП дороги авто Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації