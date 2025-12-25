Пробки на трассе Одесса-Рени из-за поврежденного моста возле Маяков

Авто в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В четверг, 26 декабря, на трассе Одесса-Рени значительно осложнилось движение из-за поврежденного моста возле села Маяки после обстрелов. На подъездах в сторону границы с Молдовой образовались большие очереди. Водителям советуют быть внимательными с онлайн-навигацией, ведь из-за перекрытия отдельных участков Google Maps может прокладывать ложные маршруты.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки до Молдовы

Сегодня, 25 декабря, на трассе Одесса-Рени в направлении контрольного пункта пропуска "Паланка" возникли значительные пробки вблизи села Маяки из-за повреждения моста и очереди на самом КПП. Также движение замедлено на КПП "Староказачье — Тудора". Замедление трафика в направлении границы связано с теми же проблемами, что и на "Паланке".

Пробки до Орловки

В направлении пункта пропуска "Орловка" ситуация значительно спокойнее. Пробки наблюдаются только на транзитном участке вблизи границы с Молдовой, тогда как дальше движение проходит без задержек.

Пробки до Рени

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" также формируется пробка. Дополнительно, из-за интенсивного транспортного потока фиксируются задержки на подходах к транзитному участку КПП "Паланка". Водителям рекомендуют учитывать возможные задержки при планировании маршрута и готовиться к ожиданию на подъездных участках.

