В Молдову не проехать — ситуация на трассе Одесса-Рени

В Молдову не проехать — ситуация на трассе Одесса-Рени

Дата публикации 25 декабря 2025 14:31
Пробки на трассе Одесса-Рени из-за поврежденного моста возле Маяков
Авто в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

В четверг, 26 декабря, на трассе Одесса-Рени значительно осложнилось движение из-за поврежденного моста возле села Маяки после обстрелов. На подъездах в сторону границы с Молдовой образовались большие очереди. Водителям советуют быть внимательными с онлайн-навигацией, ведь из-за перекрытия отдельных участков Google Maps может прокладывать ложные маршруты.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Пробки до Молдовы

Сегодня, 25 декабря, на трассе Одесса-Рени в направлении контрольного пункта пропуска "Паланка" возникли значительные пробки вблизи села Маяки из-за повреждения моста и очереди на самом КПП. Также движение замедлено на КПП "Староказачье — Тудора". Замедление трафика в направлении границы связано с теми же проблемами, что и на "Паланке".

Пробки до Орловки

В направлении пункта пропуска "Орловка" ситуация значительно спокойнее. Пробки наблюдаются только на транзитном участке вблизи границы с Молдовой, тогда как дальше движение проходит без задержек.

Пробки до Рени

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" также формируется пробка. Дополнительно, из-за интенсивного транспортного потока фиксируются задержки на подходах к транзитному участку КПП "Паланка". Водителям рекомендуют учитывать возможные задержки при планировании маршрута и готовиться к ожиданию на подъездных участках.

Напомним, мы сообщали мы писали о том, на каких границах с Украиной есть пробки. Также мы писали о том, стоит ли покупать подержанную Skoda Kamiq.

 

Одесса граница КПП дороги авто Одесская область Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
