Затори на трасі Одеса — Рені 24 листопада через закриття КПП "Орлівка"

Машини стоять в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, у понеділок, 24 листопада, на трасі Одеса-Рені утворилися значні затори. Рух у напрямку Молдови та Румунії уповільнений, частково через закриття КПП "Орлівка" після ворожої атаки. Водіям варто заздалегідь планувати час у дорозі та враховувати можливі затримки.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" спостерігаються сильні затори в кількох ділянках. Затримки зафіксовано на виїзді з Одеси, біля Нижньодністровського парку безпосередньо перед кордоном та на самому КПП. Час очікування на дорозі до кордону займе понад годину. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Старокозачого

Рух у напрямку КПП "Старокозаче" також відбувається із затримками. Затори спостерігаються на виїзді з Одеси, до КПП та на самому кордоні "Паланка". Однак після проходження рух до Старокозачого вільний. Час у дорозі займе менш ніж 1,5 години.

Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені залишається ускладненим на під’їзді до кордону з Молдовою, але після проходження пункту пропуску дорога звільняється, без черг та затримок. Загальний час поїздки перевищує 4 години. Водіям доступний альтернативний маршрут, який переважно проходить через територію Молдови.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що до Румунії не пустять українських водіїв у яких немає однієї довідки. Також ми писали про те, що означає новий дорожній знак з трьома кульками.