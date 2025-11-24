Пробки на трассе Одесса - Рени 24 ноября из-за закрытия КПП "Орловка"

Машины стоят в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, в понедельник, 24 ноября, на трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки. Движение в направлении Молдовы и Румынии замедлено, частично из-за закрытия КПП "Орловка" после вражеской атаки. Водителям стоит заранее планировать время в пути и учитывать возможные задержки.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются сильные пробки в нескольких участках. Задержки зафиксированы на выезде из Одессы, возле Нижнеднестровского парка непосредственно перед границей и на самом КПП. Время ожидания на дороге к границе займет более часа. Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Староказачьего

Движение в направлении КПП "Староказачье" также происходит с задержками. Пробки наблюдаются на выезде из Одессы, к КПП и на самой границе "Паланка". Однако после прохождения движение к Староказачьему свободное. Время в пути займет менее 1,5 часа.

Пробки до Староказачьего. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени остается затрудненным на подъезде к границе с Молдовой, но после прохождения пункта пропуска дорога освобождается, без очередей и задержек. Общее время поездки превышает 4 часа. Водителям доступен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит через территорию Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

