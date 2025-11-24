Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Молдову не проехать — пробки на трассе Одесса-Рени

В Молдову не проехать — пробки на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 14:15
обновлено: 14:16
Пробки на трассе Одесса - Рени 24 ноября из-за закрытия КПП "Орловка"
Машины стоят в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, в понедельник, 24 ноября, на трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки. Движение в направлении Молдовы и Румынии замедлено, частично из-за закрытия КПП "Орловка" после вражеской атаки. Водителям стоит заранее планировать время в пути и учитывать возможные задержки.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в Молдову

На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются сильные пробки в нескольких участках. Задержки зафиксированы на выезде из Одессы, возле Нижнеднестровского парка непосредственно перед границей и на самом КПП. Время ожидания на дороге к границе займет более часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки в Молдову. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Староказачьего

Движение в направлении КПП "Староказачье" также происходит с задержками. Пробки наблюдаются на выезде из Одессы, к КПП и на самой границе "Паланка". Однако после прохождения движение к Староказачьему свободное. Время в пути займет менее 1,5 часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Староказачьего. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени остается затрудненным на подъезде к границе с Молдовой, но после прохождения пункта пропуска дорога освобождается, без очередей и задержек. Общее время поездки превышает 4 часа. Водителям доступен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит через территорию Молдовы.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, что в Румынию не пустят украинских водителей у которых нет одной справки. Также мы писали о том, что означает новый дорожный знак с тремя шариками.

Одесса КПП дороги Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации