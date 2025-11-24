Пробки на трассе Одесса - Рени 24 ноября из-за закрытия КПП "Орловка"

В Молдову не проехать — пробки на трассе Одесса-Рени
Сегодня, в понедельник, 24 ноября, на трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки. Движение в направлении Молдовы и Румынии замедлено, частично из-за закрытия КПП "Орловка" после вражеской атаки. Водителям стоит заранее планировать время в пути и учитывать возможные задержки.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" наблюдаются сильные пробки в нескольких участках. Задержки зафиксированы на выезде из Одессы, возле Нижнеднестровского парка непосредственно перед границей и на самом КПП. Время ожидания на дороге к границе займет более часа.
Пробки до Староказачьего
Движение в направлении КПП "Староказачье" также происходит с задержками. Пробки наблюдаются на выезде из Одессы, к КПП и на самой границе "Паланка". Однако после прохождения движение к Староказачьему свободное. Время в пути займет менее 1,5 часа.
Пробки на Рени
Движение в направлении Рени остается затрудненным на подъезде к границе с Молдовой, но после прохождения пункта пропуска дорога освобождается, без очередей и задержек. Общее время поездки превышает 4 часа. Водителям доступен альтернативный маршрут, который преимущественно проходит через территорию Молдовы.
Напомним, мы сообщали о том, что в Румынию не пустят украинских водителей у которых нет одной справки. Также мы писали о том, что означает новый дорожный знак с тремя шариками.
Читайте Новини.LIVE!