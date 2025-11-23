Видео
Главная Одесса Украинцев разворачивают на границе с Румынией — что требуют

Украинцев разворачивают на границе с Румынией — что требуют

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 18:37
обновлено: 18:48
Новые правила въезда в Румынию для украинцев
Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

На пунктах пропуска с Румынией действуют новые правила въезда для автомобилистов. Румынские пограничники больше не впускают транспорт без подтверждения технического состояния авто. Водителям советуют заранее подготовить все документы, иначе придется возвращаться.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Сертификат техосмотра авто

Румыния ввела новые требования для въезда украинских авто. Теперь для пересечения границы обязательно нужно предъявить сертификат технического осмотра. Этот документ подтверждает, что транспортное средство исправно и безопасно для движения.

Его можно получить только на сертифицированной станции после проверки всех систем автомобиля — от тормозов до освещения и выхлопов.

Какие документы нужны на границе с Румынией

Чтобы избежать проблем, водителям следует иметь полный пакет документов:

  • биометрический паспорт или визу;
  • документы на авто;
  • медицинскую страховку;
  • подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
  • военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет;
  • доверенность, если управляете чужим авто.

Что нельзя ввозить в Румынию

Румынская таможня строго контролирует ввоз вещей. Запрещено перевозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, пиратские товары, животных без разрешений и наличные более 10 000 евро без декларирования.

Напомним, стало известно, когда заработает пункт пропуска "Орловка", что в Одесской области на границе с Румынией. Также мы писали, как ездить в Румынию, пока паромный комплекс восстанавливают.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
