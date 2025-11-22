Новые правила въезда в Молдову для водителей

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На границе с Молдовой заработали новые правила проверки автомобилей. Водители без сертификата техосмотра теперь не смогут пересечь пункт пропуска и будут вынуждены возвращаться домой. Требование касается всех машин, независимо от марки, возраста или типа.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Новые требования для путешествий в Молдову

Без справки о техническом состоянии автомобиля водителей просто не пропустят. Получить этот документ можно только после прохождения техосмотра на сертифицированной станции, где проверяют тормоза, освещение, выхлопную систему и другие параметры безопасности.

Что нужно иметь при себе

Кроме техосмотра, для беспрепятственного пересечения молдавской границы нужны такие документы:

действующий биометрический или заграничный паспорт;

водительское удостоверение (лучше - международного образца);

техпаспорт на автомобиль;

"Зеленая карта" - международная страховка;

виньетка - подтверждение уплаты дорожного сбора Молдовы.

Если с вами путешествует ребенок — необходимо иметь его паспорт или свидетельство о рождении, а в случае поездки только с одним из родителей — еще и нотариально заверенное согласие на выезд.

Что запрещено ввозить в Молдову

Молдавские пограничники напоминают о строгих правилах ввоза вещей. Под запретом — оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения врача, мясо, молочные продукты, мед и саженцы без документов. За нарушение предусмотрена конфискация товара и штраф.

