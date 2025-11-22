Видео
Україна
Удар ракетой — Кипер рассказал, что стало с Орловкой на Одесчине

Удар ракетой — Кипер рассказал, что стало с Орловкой на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 14:14
обновлено: 15:06
Атака РФ по Орловке: что повреждено и что сказал Кипер
Поврежденный в Одесской области пункт пропуска с Румынией. Фото: ГПСУ

Ночью 22 ноября российские войска массированно атаковали Одесскую область ударными дронами и ракетой. Под удар попала и паромная переправа "Орловка" на границе с Румынией, где зафиксированы разрушения и пострадавшие.

О масштабах атаки и ситуации на пункте пропуска рассказал в эфире телеканала "Прямой" рассказал глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Читайте также:

Враг бил по Одессе без перерыва восемь часов

Олег Кипер сообщил, что атака началась еще утром 21 ноября. По его словам, с "примерно восьми утра" россияне без перерыва атаковали Одессу и область в течение нескольких часов.

"Вчера около было восьми десяти БПЛА типа "Шахед", которые на наш регион были направлены", — рассказал он.

Днем в Одессе зафиксировали падение обломков в частных кварталах. Повреждено имущество, но людей тогда не задело.

Удар по Орловке: пункт пропуска полностью остановил работу

Ночью враг применил и баллистику по Измаильскому району, где расположен пункт пропуска "Орловка". Именно здесь ракета попала в инфраструктуру паромного комплекса и гражданские грузы.

"Орловка — это абсолютно гражданское место. Там люди пересекают границу по повседневным причинам. Не понимаю, зачем было уничтожать гражданские грузы", — сказал глава области.

По его словам, пограничники заранее поняли, что в их район летят дроны или ракета, и успели вывести людей из локации.

В результате атаки пострадали двое гражданских. Им оказали помощь, их жизни ничего не угрожает.

"Пункт пропуска пострадал и в настоящее время он свои функции не осуществляет. Он полностью закрыт", — отметил Кипер.

Что известно о работе границы сейчас

Пункт "Орловка" полностью приостановил работу. Водителям и автобусным перевозчикам советуют пользоваться пунктом пропуска в "Рени".

Напомним, на паромной переправе в Орловке часть зданий получила серьезные повреждения, а стоянка грузовиков превратилась в сплошное решето. Также мы писали, что Румыния ночью поднимала авиацию из-за атак РФ.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
