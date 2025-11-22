Обстрел КПП Орловка в Одесской области — что известно о разрушениях

Разрушенные административные здания. Фото: ГПСУ

В ночь на 22 ноября Россия ударила по пункту пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Взрывы повредили паромную инфраструктуру и более десятка грузовиков, а в больницу попали двое раненых. Работу КПП временно остановили.

О подробностях последствий атаки сообщили в Министерстве развития территорий и общин.

Разрушенные павильоны на пограничном пункте. Фото: ГПСУ

Последствия атаки на паромный пункт переправы в Одесской области

По их данным, около полуночи ударные дроны РФ атаковали территорию паромного комплекса. Часть зданий получила серьезные повреждения, а стоянка грузовиков превратилась в сплошное решето — повреждены по меньшей мере десять машин.

Поврежденные здания на КПП "Орловка". Фото: ГПСУ

Поврежденный грузовик. Фото: Государственная таможенная служба Украины

Пострадали два мужчины 56 и 62 лет. Их оперативно доставили в медучреждение. На месте сейчас работают службы, оценивают масштабы разрушений и убирают последствия обстрела.

Работа КПП остановлена: ''єЧерга'' тоже не работает

После атаки международный пункт пропуска "Орловка" полностью приостановил оформление транспорта и пассажиров. В сервисе ''єЧерга'' записи временно отключили — и для грузовиков, и для автобусов. Команда поддержки связывается с перевозчиками, помогает переоформить маршруты и перенаправляет водителей на другие участки границы.

Разрушенные административные здания. Фото: Государственная таможенная служба Украины

Куда ехать вместо "Орловки"

В ведомстве также сообщили, что ближайший участок, где движение остается стабильным, — КПП "Рени". Здесь очереди контролируемые, поэтому водителям советуют выбирать именно это направление.

Уже третья атака на "Орловку"

В Министерстве развития территорий и общин также отметили, что это уже третий удар по "Орловке" за последнее время. Предыдущие две атаки также повредили инфраструктуру, но пункт пропуска каждый раз быстро восстанавливали.

Уничтоженный в результате атаки грузовик. Фото: Государственная таможенная служба Украины

Напомним, в Одесской области обстрелом повреждены административные здания, уничтожено заведение общественного питания и изуродовано 11 автомобилей. Также из-за атаки РФ на Одесский регион, Румыния поднимала в небо авиацию.