Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Атака на "Орловку" — новые подробности о последствиях на Одесчине

Атака на "Орловку" — новые подробности о последствиях на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 12:06
обновлено: 13:16
Обстрел КПП Орловка в Одесской области — что известно о разрушениях
Разрушенные административные здания. Фото: ГПСУ

В ночь на 22 ноября Россия ударила по пункту пропуска "Орловка" на границе с Румынией. Взрывы повредили паромную инфраструктуру и более десятка грузовиков, а в больницу попали двое раненых. Работу КПП временно остановили.

О подробностях последствий атаки сообщили в Министерстве развития территорий и общин.

Реклама
Читайте также:
Зруйнований поромний комплекс на Одещині
Разрушенные павильоны на пограничном пункте. Фото: ГПСУ

Последствия атаки на паромный пункт переправы в Одесской области

По их данным, около полуночи ударные дроны РФ атаковали территорию паромного комплекса. Часть зданий получила серьезные повреждения, а стоянка грузовиков превратилась в сплошное решето — повреждены по меньшей мере десять машин.

Вибиті вікна у будівлі
Поврежденные здания на КПП "Орловка". Фото: ГПСУ
Атакована дронами автівка
Поврежденный грузовик. Фото: Государственная таможенная служба Украины

Пострадали два мужчины 56 и 62 лет. Их оперативно доставили в медучреждение. На месте сейчас работают службы, оценивают масштабы разрушений и убирают последствия обстрела.

Работа КПП остановлена: ''єЧерга'' тоже не работает

После атаки международный пункт пропуска "Орловка" полностью приостановил оформление транспорта и пассажиров. В сервисе ''єЧерга'' записи временно отключили — и для грузовиков, и для автобусов. Команда поддержки связывается с перевозчиками, помогает переоформить маршруты и перенаправляет водителей на другие участки границы.

Руйнування на Одещині під час атаки
Разрушенные административные здания. Фото: Государственная таможенная служба Украины

Куда ехать вместо "Орловки"

В ведомстве также сообщили, что ближайший участок, где движение остается стабильным, — КПП "Рени". Здесь очереди контролируемые, поэтому водителям советуют выбирать именно это направление.

Уже третья атака на "Орловку"

В Министерстве развития территорий и общин также отметили, что это уже третий удар по "Орловке" за последнее время. Предыдущие две атаки также повредили инфраструктуру, но пункт пропуска каждый раз быстро восстанавливали.

Розбита вантажівка на Одешині
Уничтоженный в результате атаки грузовик. Фото: Государственная таможенная служба Украины

Напомним, в Одесской области обстрелом повреждены административные здания, уничтожено заведение общественного питания и изуродовано 11 автомобилей. Также из-за атаки РФ на Одесский регион, Румыния поднимала в небо авиацию.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации