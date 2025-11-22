Відео
Україна
Атака на "Орлівку" — нові подробиці про наслідки на Одещині

Атака на "Орлівку" — нові подробиці про наслідки на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 12:06
Оновлено: 11:56
Обстріл КПП Орлівка на Одещині — що відомо про руйнування
Зруйновані адміністративні будівлі. Фото: ДПСУ

У ніч на 22 листопада Росія вдарила по пункту пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією. Вибухи пошкодили поромну інфраструктуру й понад десяток вантажівок, а до лікарні потрапили двоє поранених. Роботу КПП тимчасово зупинили.

Про подробиці наслідків атаки повідомили в Міністерстві розвитку територій та громад.

Читайте також:
Зруйнований поромний комплекс на Одещині
​​Зруйновані павільйони на прикордонному пункті. Фото: ДПСУ

Наслідки атаки на поромний пункт переправи на Одещині

За їхніми даними, близько опівночі ударні дрони РФ атакували територію поромного комплексу. Частина будівель отримала серйозні ушкодження, а стоянка вантажівок перетворилася на суцільне решето — пошкоджено щонайменше десять машин.

Вибиті вікна у будівлі
Пошкоджені будівлі на КПП "Орлівка". Фото: ДПСУ
Атакована дронами автівка
Пошкоджена вантажівка. Фото: Державна митна служба України

Постраждали два чоловіки 56 і 62 років. Їх оперативно доставили до медзакладу. На місці зараз працюють служби, оцінюють масштаби руйнувань і прибирають наслідки обстрілу.

Робота КПП зупинена: єЧерга теж не працює

Після атаки міжнародний пункт пропуску "Орлівка" повністю призупинив оформлення транспорту та пасажирів. У сервісі єЧерга записи тимчасово вимкнули — і для вантажівок, і для автобусів. Команда підтримки зв’язується з перевізниками, допомагає переоформити маршрути та перенаправляє водіїв на інші ділянки кордону.

Руйнування на Одещині під час атаки
Зруйновані адміністративні будівлі. Фото: Державна митна служба України

Куди їхати замість "Орлівки"

У відомстві також повідомили, що найближча ділянка, де рух залишається стабільним, — КПП "Рені". Тут черги контрольовані, тому водіям радять обирати саме цей напрямок.

Уже третя атака на "Орлівку"

У Міністерстві розвитку територій та громад також зазначили, що це вже третій удар по "Орлівці" за останній час. Попередні дві атаки також пошкодили інфраструктуру, але пункт пропуску щоразу швидко відновлювали.

Розбита вантажівка на Одешині
Знищена унаслідок атаки вантажівка. Фото: Державна митна служба України

Нагадаємо, на Одещині обстрілом пошкоджено адміністративні будівлі, знищено заклад громадського харчування та понівечено 11 автомобілів. Також через атаку РФ на Одеський регіон, Румунія підіймала в небо авіацію.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
