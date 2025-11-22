Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Обстріл Одещини — Румунія вночі підіймала авіацію через атаки РФ

Обстріл Одещини — Румунія вночі підіймала авіацію через атаки РФ

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 10:59
Оновлено: 11:45
Румунія підняла F-16 через атаки дронів біля кордону з Україною
Реактивний винищувач F-16. Фото: AFP

У ніч проти 22 листопада Румунія підняла в повітря винищувачі F-16 під час чергових російських атак дронами біля кордону. Ситуація загострилася через виявлення безпілотників над Ізмаїльським районом Одещини, що розташований поруч із румунським берегом Дунаю. 

Про у суботу, 22 листопада, повідомило Ministerul Apararii Nationale, Romania.

Реклама
Читайте також:
Обстріл Одещини — Румунія вночі підіймала авіацію через атаки РФ - фото 1
Повідомлення Ministerul Apararii Nationale, Romania. Фото: скриншот з Facebook

F-16 підняли після нічних атак біля Дунаю

За даними румунської влади, два винищувачі F-16 Fighting Falcon злетіли з 86-ї авіабази уночі. Метою польоту був моніторинг повітряної ситуації на кордоні з Україною після російських атак дронами в районі, що межує з річкою Дунай.

О 01:33 система оповіщення спрацювала у північній частині румунського округу Тульча. Це сталося після того, як у повітрі над Ізмаїльським районом Одеської області зафіксували ворожі безпілотники.

Дронів у повітряному просторі Румунії не виявили

Румунські військові повідомили, що жоден дрон не порушив кордон країни. Після завершення моніторингу винищувач повернувся на авіабазу Борча.

Нагадаємо, російські загарбники уночі атакували пункт пропуску на кордоні з Румунією. Під удар потрапили цивільні об’єкти, авто та адміністративні будівлі, двоє чоловіків отримали поранення.

Одеса Румунія Одеська область обстріли Новини Одеси атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації