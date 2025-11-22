Румунія підняла F-16 через атаки дронів біля кордону з Україною

Реактивний винищувач F-16. Фото: AFP

У ніч проти 22 листопада Румунія підняла в повітря винищувачі F-16 під час чергових російських атак дронами біля кордону. Ситуація загострилася через виявлення безпілотників над Ізмаїльським районом Одещини, що розташований поруч із румунським берегом Дунаю.

Про у суботу, 22 листопада, повідомило Ministerul Apararii Nationale, Romania.

Реклама

Читайте також:

Повідомлення Ministerul Apararii Nationale, Romania. Фото: скриншот з Facebook

F-16 підняли після нічних атак біля Дунаю

За даними румунської влади, два винищувачі F-16 Fighting Falcon злетіли з 86-ї авіабази уночі. Метою польоту був моніторинг повітряної ситуації на кордоні з Україною після російських атак дронами в районі, що межує з річкою Дунай.

О 01:33 система оповіщення спрацювала у північній частині румунського округу Тульча. Це сталося після того, як у повітрі над Ізмаїльським районом Одеської області зафіксували ворожі безпілотники.

Дронів у повітряному просторі Румунії не виявили

Румунські військові повідомили, що жоден дрон не порушив кордон країни. Після завершення моніторингу винищувач повернувся на авіабазу Борча.

Нагадаємо, російські загарбники уночі атакували пункт пропуску на кордоні з Румунією. Під удар потрапили цивільні об’єкти, авто та адміністративні будівлі, двоє чоловіків отримали поранення.