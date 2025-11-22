Румыния подняла F-16 из-за атак дронов возле границы с Украиной

Реактивный истребитель F-16. Фото: AFP

В ночь на 22 ноября Румыния подняла в воздух истребители F-16 во время очередных российских атак дронами у границы. Ситуация обострилась из-за обнаружения беспилотников над Измаильским районом Одесской области, который расположен рядом с румынским берегом Дуная.

Об этом в субботу, 22 ноября, сообщило Ministerul Apararii Nationale, Romania.

Сообщение Ministerul Apararii Nationale, Romania. Фото: скриншот из Facebook

F-16 подняли после ночных атак возле Дуная

По данным румынских властей, два истребителя F-16 Fighting Falcon взлетели с 86-й авиабазы ночью. Целью полета был мониторинг воздушной ситуации на границе с Украиной после российских атак дронами в районе, граничащем с рекой Дунай.

В 01:33 система оповещения сработала в северной части румынского округа Тульча. Это произошло после того, как в воздухе над Измаильским районом Одесской области зафиксировали вражеские беспилотники.

Дронов в воздушном пространстве Румынии не обнаружили

Румынские военные сообщили, что ни один дрон не нарушил границу страны. После завершения мониторинга истребитель вернулся на авиабазу Борча.

Напомним, российские захватчики ночью атаковали пункт пропуска на границе с Румынией. Под удар попали гражданские объекты, авто и административные здания, двое мужчин получили ранения.