Видео

Ночной обстрел Одесчины — повреждена переправа, есть пострадавшие

Дата публикации 22 ноября 2025 09:52
обновлено: 09:38
Атака дронов в Одесской области 22 ноября - раненые и закрытие Орловки
Здание в огне. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью 22 ноября российские ударные дроны снова атаковали Одесскую область. Под удар попали гражданские объекты, авто и административные здания. Двое мужчин получили ранения, прокуратура открыла производство по факту военного преступления.

Об этом в субботу, 22 ноября, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Читайте также:
Обстріл Одеської області
Спасатели на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесской области

Россияне били по гражданской инфраструктуре

По данным прокуратуры Одесской области ударные БПЛА попали в один из районов области. Обстрелом повреждены административные здания, уничтожено заведение общественного питания и изуродовано 11 автомобилей.

Во время удара ранения получили 62-летний и 56-летний мужчины. Обоих доставили в больницу, где они получают медицинскую помощь.

Прокуроры открыли производство

Прокуроры и полицейские работают на месте обстрела: фиксируют последствия, изымают обломки дронов и документируют очередное военное преступление. По факту атаки открыто производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Паромный пункт "Орловка" временно закрыли

Отметим, что российские дроны нанесли удар по инфраструктуре паромного комплекса "Орловка". Работу международного пункта пропуска приостановили.

Напомним, в Измаильском районе Одесской области ночью раздавались мощные взрывы. Также мы писали, как сегодня выехать из Одесской области в Румынию.

