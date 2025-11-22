Відео
Головна Одеса Нічний обстріл Одещини — пошкоджена переправа та є постраждалі

Нічний обстріл Одещини — пошкоджена переправа та є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 09:52
Оновлено: 09:38
Атака дронів на Одещину 22 листопада — поранені та закриття Орлівки
Будівля у вогні. Фото: ДСНС Одещини

Уночі 22 листопада російські ударні дрони знову атакували Одеську область. Під удар потрапили цивільні об’єкти, авто та адміністративні будівлі. Двоє чоловіків отримали поранення. Прокуратура відкрила провадження за фактом воєнного злочину.

Про це у суботу, 22 листопада, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Рятувальники на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини

Росіяни били по цивільній інфраструктурі

За даними прокуратури Одещини ударні БПЛА влучили в один із районів області. Обстрілом пошкоджено адміністративні будівлі, знищено заклад громадського харчування та понівечено 11 автомобілів.

Під час удару поранення отримали 62-річний та 56-річний чоловіки. Обох доправили до лікарні, де вони отримують медичну допомогу.

Прокурори відкрили провадження

Прокурори та поліцейські працюють на місці обстрілу: фіксують наслідки, вилучають уламки дронів і документують черговий воєнний злочин. За фактом атаки відкрито провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

Поромний пункт "Орлівка" тимчасово закрили

Зазначимо, що російські дрони завдали удару по інфраструктурі поромного комплексу "Орлівка". Роботу міжнародного пункту пропуску тимчасово призупинили.

Нагадаємо, в Ізмаїльському районі Одещини вночі лунали потужні вибухи. Також ми писали, як сьогодні виїхати з Одещини до Румунії.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака поранення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
