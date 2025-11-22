Відео
Україна
Головна Одеса На Одещині прогриміли вибухи — що відомо про атаку

На Одещині прогриміли вибухи — що відомо про атаку

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 01:35
Оновлено: 05:52
Нічні вибухи на Одещині 22 листопада 2025 року — що відомо про обстріл
Спалах після вибуху. Фото ілюстративне: Gleb Garanich/REUTERS

Вибухи пролунали в Ізмаїльському районі Одещини зараз, уночі в суботу, 22 листопада. В Одеській області триває повітряна тривога. 

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

Читайте також:
Атака БпЛА вночі 22 листопада 2025 року
Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про нічні вибухи на Одещині 22 листопада

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 00:26. Станом на 00:27, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, БпЛА з акваторії Чорного моря летіли на південь Одещини: Вилкове або Татарбунари. О 01:19 військові попередили, що безпілотники на півдні Одеської області рухаються з півночі в напрямку Рені або Ізмаїла.

В Ізмаїльській РВА о 00:59 зазначили, що перші "Шахеди" повернули з Арцизу на Ізмаїльський район, крім того, велика кількість дронів із моря рухається в напрямку Росєйки або Катранки. Станом на 01:08 на півночі від Ізмаїла в 40 кілометрах від Ізмаїльського району вже зафіксували перший "Шахед".

Атака БпЛА на Ізмаїльський район Одещини 22 листопада 2025 року
Скриншот повідомлень Ізмаїльської РВА

Нагадаємо, уночі вибухи лунали в кількох населених пунктах Криму. Місцеві жителі зазначали, що чують вибухи, роботу ППО, та є влучання по підстанції.

Також ми повідомляли, що вдень 21 листопада в Одесі неодноразово було чутно вибухи. Місто атакували ударні дрони.

вибух обстріли Новини Одеси війна в Україні БпЛА безпілотники
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
