Нічні вибухи на Одещині 22 листопада 2025 року — що відомо про обстріл

Спалах після вибуху. Фото ілюстративне: Gleb Garanich/REUTERS

Вибухи пролунали в Ізмаїльському районі Одещини зараз, уночі в суботу, 22 листопада. В Одеській області триває повітряна тривога.

Повітряні Сили ЗС України попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА.

Реклама

Читайте також:

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Що відомо про нічні вибухи на Одещині 22 листопада

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 00:26. Станом на 00:27, за інформацією Повітряних Сил ЗС України, БпЛА з акваторії Чорного моря летіли на південь Одещини: Вилкове або Татарбунари. О 01:19 військові попередили, що безпілотники на півдні Одеської області рухаються з півночі в напрямку Рені або Ізмаїла.

В Ізмаїльській РВА о 00:59 зазначили, що перші "Шахеди" повернули з Арцизу на Ізмаїльський район, крім того, велика кількість дронів із моря рухається в напрямку Росєйки або Катранки. Станом на 01:08 на півночі від Ізмаїла в 40 кілометрах від Ізмаїльського району вже зафіксували перший "Шахед".

Скриншот повідомлень Ізмаїльської РВА

Нагадаємо, уночі вибухи лунали в кількох населених пунктах Криму. Місцеві жителі зазначали, що чують вибухи, роботу ППО, та є влучання по підстанції.

Також ми повідомляли, що вдень 21 листопада в Одесі неодноразово було чутно вибухи. Місто атакували ударні дрони.