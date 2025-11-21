В Одесі повторно лунають вибухи: місто під атакою БпЛА

Слід в небі від ППО. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Зараз, 21 листопада в Одесі пролунала серія вибухів. Ймовірно працюють засоби ППО. Росія атакує ударними безпілотниками.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 21 листопада в Одесі від ранку лунають вибухи. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку міста. Моніторингові канали повідомляли, що близько 12 дронів летять на регіон. Тривогу оголосили о 07:46. Вибухи лунають від ранку.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, ми повідомляли, що внаслідок нічної атаки в Одесі простраждали 5 осіб. Також ми писали, що під час ранкового удару уламки дронів впали на житлові будинки.