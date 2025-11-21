Відео
Обстріл Одеси триває — вже відомі наслідки

Обстріл Одеси триває — вже відомі наслідки

Дата публікації: 21 листопада 2025 10:40
Оновлено: 10:40
Ранкова атака дронами по Одесі та області 21 листопада
Уламки дрона після атаки. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Російські війська продовжують тероризувати Одещину. Після нічної атаки регіон знову опинився під ударом уже зранку. Під час триваючої тривоги у місті та області впали уламки дронів, пошкодивши будівлі. Постраждалих, на щастя, немає.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки атаки

Зранку 21 листопада Одещина знову зазнала ударів ворожих безпілотників. За словами Олега Кіпера, під час тривоги було кілька влучань або падінь уламків без детонації. У приватному секторі Одеси пошкоджено дах і фасад житлових будинків. Один із дронів влетів на 11-й поверх недобудованої багатоповерхівки. Ще один епізод зафіксували на території місцевого готелю.

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає. На місцях працюють рятувальники, правоохоронці та комунальні служби. Кіпер закликав мешканців не підходити до зон падіння уламків, адже там можуть залишатися небезпечні елементи вибухівки.

Нагадаємо, ми повідомляли, що зранку в Одесі пролунали вибухи — ворог атакував дронами. Також ми писали, що внаслідок нічної атаки на Одещину постраждали 5 осіб.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
