Головна Одеса РФ вдарила дронами по Одесі — пошкоджено будинок, є постраждалі

РФ вдарила дронами по Одесі — пошкоджено будинок, є постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 04:42
Оновлено: 04:51
Обстріл Одеси 21 листопада - у місті пошкоджено будинок та є поранені
Рятувальники на одному з місць атаки в Одесі. Фото: Telegram глави ОВА Сергія Лисака

Росіяни в ніч проти 21 листопада атакували Одесу ударними дронами. Внаслідок ворожого обстрілу у місті пошкоджено житловий будинок, підприємство та є поранені. 

Про це у Telegram повідомляє начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Читайте також:

Що відомо про наслідки обстрілу Одеси в ніч проти 21 листопада

"Внаслідок ворожої атаки є пошкодження житлового будинку та підприємства в одному з районів міста", — йдеться у повідомленні.

Лисак додав, що через ворожий обстрілу постраждало чотири людини. Одній з них допомогу надали на місці, троє інших — доставлені до лікарень з опіками та вибуховими травмами.

"Їм надається уся необхідна медична допомога. Ліквідація наслідків триває. Усі відповідні служби на місцях", — уточнив глава ОВА.

Одеса під ударом 21 листопада - в місті пошкоджено домівку та підприємство
Пошкоджений будинок та авто в Одесі. Фото: Telegram глави ОВА Сергія Лисака

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що турецьке судно в порті Ізмаїла Одеської області отримало пошкодження під час атаки РФ.

Також ми повідомляли, що речник Української добровільчої армії Сергій Братчук пояснив, навіщо Росія щоденно атакує Одеську область.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
