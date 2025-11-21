Видео
Україна
Видео

Главная Одесса РФ ударила дронами по Одессе — поврежден дом, есть пострадавшие

РФ ударила дронами по Одессе — поврежден дом, есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 04:42
обновлено: 04:51
Обстрел Одессы 21 ноября - в городе поврежден дом и есть раненые
Спасатели на одном из мест атаки в Одессе. Фото: Telegram главы ОВА Сергея Лысака

Россияне в ночь на 21 ноября атаковали Одессу ударными дронами. В результате вражеского обстрела в городе поврежден жилой дом, предприятие и есть раненые.

Об этом в Telegram сообщает начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. 

Читайте также:

Что известно о последствиях обстрела Одессы в ночь на 21 ноября

"В результате вражеской атаки есть повреждения жилого дома и предприятия в одном из районов города", — говорится в сообщении.

Лысак добавил, что из-за вражеского обстрела пострадали четыре человека. Одному из них помощь оказали на месте, трое других — доставлены в больницы с ожогами и взрывными травмами.

"Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ликвидация последствий продолжается. Все соответствующие службы на местах", — уточнил глава ОВА.

Одеса під ударом 21 листопада - в місті пошкоджено домівку та підприємство
Поврежденный дом и авто в Одессе. Фото: Telegram главы ОГА Сергея Лысака

Напомним, недавно мы писали, что турецкое судно в порту Измаила Одесской области получило повреждения во время атаки РФ.

Также мы сообщали, что спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук объяснил, зачем Россия ежедневно атакует Одесскую область.

Одесса взрыв обстрелы война в Украине разрушения пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
