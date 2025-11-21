Обстрел Одессы 21 ноября - в городе поврежден дом и есть раненые

Спасатели на одном из мест атаки в Одессе. Фото: Telegram главы ОВА Сергея Лысака

Россияне в ночь на 21 ноября атаковали Одессу ударными дронами. В результате вражеского обстрела в городе поврежден жилой дом, предприятие и есть раненые.

Об этом в Telegram сообщает начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Что известно о последствиях обстрела Одессы в ночь на 21 ноября

"В результате вражеской атаки есть повреждения жилого дома и предприятия в одном из районов города", — говорится в сообщении.

Лысак добавил, что из-за вражеского обстрела пострадали четыре человека. Одному из них помощь оказали на месте, трое других — доставлены в больницы с ожогами и взрывными травмами.

"Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ликвидация последствий продолжается. Все соответствующие службы на местах", — уточнил глава ОВА.

Поврежденный дом и авто в Одессе. Фото: Telegram главы ОГА Сергея Лысака

