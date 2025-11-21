Утренняя атака дронами по Одессе и области 21 ноября

Обломки дрона после атаки после атаки. Фото: Олег Кипер/Telegram

Российские войска продолжают терроризировать Одесскую область. После ночной атаки регион снова оказался под ударом уже утром. Во время продолжающейся тревоги в городе и области упали обломки дронов, повредив здания. Пострадавших, к счастью, нет.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия атаки

Утром 21 ноября Одесская область снова подверглась ударам вражеских беспилотников. По словам Олега Кипера, во время тревоги было несколько попаданий или падений обломков без детонации. В частном секторе Одессы повреждена крыша и фасад жилых домов. Один из дронов влетел на 11-й этаж недостроенной многоэтажки. Еще один эпизод зафиксировали на территории местной гостиницы.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На местах работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы. Кипер призвал жителей не подходить к зонам падения обломков, ведь там могут оставаться опасные элементы взрывчатки.

Напомним, мы сообщали, что утром в Одессе прогремели взрывы — враг атаковал дронами. Также мы писали, что в результате ночной атаки в Одесской области пострадали 5 человек.