Главная Одесса Обстрел Одессы продолжается — уже известны последствия

Обстрел Одессы продолжается — уже известны последствия

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 10:40
обновлено: 10:40
Утренняя атака дронами по Одессе и области 21 ноября
Обломки дрона после атаки после атаки. Фото: Олег Кипер/Telegram

Российские войска продолжают терроризировать Одесскую область. После ночной атаки регион снова оказался под ударом уже утром. Во время продолжающейся тревоги в городе и области упали обломки дронов, повредив здания. Пострадавших, к счастью, нет.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Читайте также:

Последствия атаки

Утром 21 ноября Одесская область снова подверглась ударам вражеских беспилотников. По словам Олега Кипера, во время тревоги было несколько попаданий или падений обломков без детонации. В частном секторе Одессы повреждена крыша и фасад жилых домов. Один из дронов влетел на 11-й этаж недостроенной многоэтажки. Еще один эпизод зафиксировали на территории местной гостиницы.

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На местах работают спасатели, правоохранители и коммунальные службы. Кипер призвал жителей не подходить к зонам падения обломков, ведь там могут оставаться опасные элементы взрывчатки.

Напомним, мы сообщали, что утром в Одессе прогремели взрывы — враг атаковал дронами. Также мы писали, что в результате ночной атаки в Одесской области пострадали 5 человек.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
