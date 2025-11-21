В Одесской области раздаются взрывы сейчас 21 ноября 2025 года

След от ПВО в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе прямо сейчас, 21 ноября раздаются взрывы. Вероятно работает ПВО. Враг атакует ударными БпЛА с Черного моря.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Взрывы в Одессе

По данным местных мониторных каналов, сейчас над Одесской областью кружат несколько ударных дронов РФ. БпЛА атакуют окрестности Одессы. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в направлении Черноморского, Одессы и Черноморска. Тревогу в регионе объявили в 07:46. Первые взрывы, вероятно работа ПВО, прозвучали уже после 09:20.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали, что ночью оккупанты атаковали Одессу дронами, пострадали 5 человек. Также мы писали, что под ударом РФ было и Запорожье.