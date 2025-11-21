Обстрел Одессы беспилотниками: раненые и разрушенные дома

Правоохранитель на месте атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Ночью Одесса снова пострадала от ударных беспилотников. Пожары охватили жилые дома и объекты инфраструктуры, ранения получили пять человек, среди них ребенок. На местах работают спасатели, медики и коммунальные службы, город развернул оперативный штаб.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Последствия атаки

В ночь на 21 ноября российские беспилотники ударили по Одессе. В результате попаданий загорелись два частных жилых дома, станция техобслуживания с тремя легковыми авто и административное здание. Взрывная волна вызвала повреждения соседним домам и грузовым машинам.

Воронка на месте атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

К ликвидации последствий привлекли 32 спасателя и 8 единиц техники. Вместе с ними работали добровольцы, подразделения Одесского горсовета и Нацгвардия. Психологи ГСЧС оказали помощь 16 людям, среди них двое детей. Вместе со спасателями к тушению пожаров присоединились добровольческие формирования.

"Среди раненых — один ребенок. Пожары были сложными, но все очаги удалось оперативно ликвидировать", — отметила пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина.

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Огнеборец во время ликвидации последствий атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Среди травмированных — 49-летняя женщина и 16-летний парень с ожогами, а также 70-летний мужчина с травмой головы. Их госпитализировали. Еще двум людям помощь оказали амбулаторно — это 67-летний мужчина с острой реакцией на стресс и 43-летний пострадавший с ожогами лица. В общем один человек сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое (среди которых ребенок) — в состоянии средней тяжести. Состояние других удовлетворительное. Глава городской военной администрации Сергей Лысак добавил, что коммунальные службы работают на местах с ночи, движение по улицам восстановили.

Спасатель тушит пожар в авто. Фото: ГСЧС Одесской области

Жителям поврежденных домов окажут финансовую помощь из городского бюджета. Районные администрации помогут оформить компенсации по программе "еВідновлення".

Разрушенный дом в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области

Огнеборцы ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). На месте преступления работают прокуроры совместно с работниками полиции и сотрудниками СБУ.

Медик оказывает помощь пострадавшему. Фото: ГСЧС Одесской области

Сгоревшее авто после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

