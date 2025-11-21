Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесса под атакой дронов — количество пострадавших растет (фото)

Одесса под атакой дронов — количество пострадавших растет (фото)

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 09:21
обновлено: 09:21
Обстрел Одессы беспилотниками: раненые и разрушенные дома
Правоохранитель на месте атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

Ночью Одесса снова пострадала от ударных беспилотников. Пожары охватили жилые дома и объекты инфраструктуры, ранения получили пять человек, среди них ребенок. На местах работают спасатели, медики и коммунальные службы, город развернул оперативный штаб.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Реклама
Читайте также:

Последствия атаки

В ночь на 21 ноября российские беспилотники ударили по Одессе. В результате попаданий загорелись два частных жилых дома, станция техобслуживания с тремя легковыми авто и административное здание. Взрывная волна вызвала повреждения соседним домам и грузовым машинам.

Вночі дрони РФ атакували Одесу
Воронка на месте атаки. Фото: Одесская областная прокуратура

К ликвидации последствий привлекли 32 спасателя и 8 единиц техники. Вместе с ними работали добровольцы, подразделения Одесского горсовета и Нацгвардия. Психологи ГСЧС оказали помощь 16 людям, среди них двое детей. Вместе со спасателями к тушению пожаров присоединились добровольческие формирования.

"Среди раненых — один ребенок. Пожары были сложными, но все очаги удалось оперативно ликвидировать", — отметила пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина.

Вночі дрони РФ атакували Одесу
Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области
Вночі дрони РФ атакували Одесу
Огнеборец во время ликвидации последствий атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Среди травмированных — 49-летняя женщина и 16-летний парень с ожогами, а также 70-летний мужчина с травмой головы. Их госпитализировали. Еще двум людям помощь оказали амбулаторно — это 67-летний мужчина с острой реакцией на стресс и 43-летний пострадавший с ожогами лица. В общем один человек сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое (среди которых ребенок) — в состоянии средней тяжести. Состояние других удовлетворительное. Глава городской военной администрации Сергей Лысак добавил, что коммунальные службы работают на местах с ночи, движение по улицам восстановили.

Вночі дрони РФ атакували Одесу
Спасатель тушит пожар в авто. Фото: ГСЧС Одесской области

Жителям поврежденных домов окажут финансовую помощь из городского бюджета. Районные администрации помогут оформить компенсации по программе "еВідновлення".

Вночі дрони РФ атакували Одесу
Разрушенный дом в Одессе. Фото: ГСЧС Одесской области
Вночі дрони РФ атакували Одесу
Огнеборцы ликвидируют пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). На месте преступления работают прокуроры совместно с работниками полиции и сотрудниками СБУ.

Вночі дрони РФ атакували Одесу
Медик оказывает помощь пострадавшему. Фото: ГСЧС Одесской области
Вночі дрони РФ атакували Одесу
Сгоревшее авто после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что оккупанты обстреляли Запорожье, есть повреждения. Также мы писали, что количество жертв атаки на Тернополь растет.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака дрон-камикадзе
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации