Обстрел Одессы беспилотниками: раненые и разрушенные дома

Одесса под атакой дронов — количество пострадавших растет (фото)
Ночью Одесса снова пострадала от ударных беспилотников. Пожары охватили жилые дома и объекты инфраструктуры, ранения получили пять человек, среди них ребенок. На местах работают спасатели, медики и коммунальные службы, город развернул оперативный штаб.
Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.
Последствия атаки
В ночь на 21 ноября российские беспилотники ударили по Одессе. В результате попаданий загорелись два частных жилых дома, станция техобслуживания с тремя легковыми авто и административное здание. Взрывная волна вызвала повреждения соседним домам и грузовым машинам.
К ликвидации последствий привлекли 32 спасателя и 8 единиц техники. Вместе с ними работали добровольцы, подразделения Одесского горсовета и Нацгвардия. Психологи ГСЧС оказали помощь 16 людям, среди них двое детей. Вместе со спасателями к тушению пожаров присоединились добровольческие формирования.
"Среди раненых — один ребенок. Пожары были сложными, но все очаги удалось оперативно ликвидировать", — отметила пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина.
Среди травмированных — 49-летняя женщина и 16-летний парень с ожогами, а также 70-летний мужчина с травмой головы. Их госпитализировали. Еще двум людям помощь оказали амбулаторно — это 67-летний мужчина с острой реакцией на стресс и 43-летний пострадавший с ожогами лица. В общем один человек сейчас находится в тяжелом состоянии. Двое (среди которых ребенок) — в состоянии средней тяжести. Состояние других удовлетворительное. Глава городской военной администрации Сергей Лысак добавил, что коммунальные службы работают на местах с ночи, движение по улицам восстановили.
Жителям поврежденных домов окажут финансовую помощь из городского бюджета. Районные администрации помогут оформить компенсации по программе "еВідновлення".
Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины). На месте преступления работают прокуроры совместно с работниками полиции и сотрудниками СБУ.
