Україна
Одеса під атакою дронів — кількість постраждалих зростає (фото)

Одеса під атакою дронів — кількість постраждалих зростає (фото)

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 09:21
Оновлено: 09:21
Обстріл Одеси безпілотниками: поранені й зруйновані будинки
Правоохоронець на місці атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Вночі Одеса знову постраждала від ударних безпілотників. Пожежі охопили житлові будинки та об’єкти інфраструктури, поранення дістали п’ятеро людей, серед них дитина. На місцях працюють рятувальники, медики й комунальні служби, місто розгорнуло оперативний штаб.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Читайте також:

Наслідки атаки

У ніч на 21 листопада російські безпілотники вдарили по Одесі. Внаслідок влучань загорілися два приватні житлові будинки, станція техобслуговування з трьома легковими авто та адміністративна будівля. Вибухова хвиля спричинила пошкодження сусіднім будинкам і вантажним машинам.

Вночі дрони РФ атакували Одесу
Вирва на місці атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

До ліквідації наслідків залучили 32 рятувальники та 8 одиниць техніки. Разом із ними працювали добровольці, підрозділи Одеської міськради та Нацгвардія. Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям, серед них двоє дітей. Разом з рятувальниками до гасіння пожеж долучилися добровольчі формування.

"Серед поранених — одна дитина. Пожежі були складними, але всі осередки вдалося оперативно ліквідувати", — зазначила речниця ДСНС Марина Аверіна.

Вночі дрони РФ атакували Одесу
Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини
Вночі дрони РФ атакували Одесу
Вогнеборець під час ліквідації наслідків атаки. Фото: ДСНС Одещини

Серед травмованих — 49-річна жінка та 16-річний хлопець із опіками, а також 70-річний чоловік із травмою голови. Їх госпіталізували. Ще двом людям допомогу надали амбулаторно — це 67-річний чоловік із гострою реакцією на стрес та 43-річний постраждалий з опіками обличчя. Загалом одна людина наразі перебуває у важкому стані. Двоє (серед яких дитина) — у стані середньої тяжкості. Стан інших задовільний. Очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак додав, що комунальні служби працюють на місцях від ночі, рух вулицями відновили.

Вночі дрони РФ атакували Одесу
Рятувальник гасить пожежу в авто. Фото: ДСНС Одещини

Мешканцям пошкоджених будинків нададуть фінансову допомогу з міського бюджету. Районні адміністрації допоможуть оформити компенсації за програмою "єВідновлення".

Вночі дрони РФ атакували Одесу
Зруйнований будинок в Одесі. Фото: ДСНС Одещини
Вночі дрони РФ атакували Одесу
Вогнеблрці ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). На місці злочину працюють прокурори спільно з працівниками поліції та співробітниками СБУ.  

Вночі дрони РФ атакували Одесу
Медик надає допомогу постраждалому. Фото: ДСНС Одещини
Вночі дрони РФ атакували Одесу
Згорівше авто після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти обстріляли Запоріжжя, є пошкодження. Таклж ми писали, що кількість жертв атаки на Тернопіль зростає.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
