Обстріл Одеси безпілотниками: поранені й зруйновані будинки

Правоохоронець на місці атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

Вночі Одеса знову постраждала від ударних безпілотників. Пожежі охопили житлові будинки та об’єкти інфраструктури, поранення дістали п’ятеро людей, серед них дитина. На місцях працюють рятувальники, медики й комунальні служби, місто розгорнуло оперативний штаб.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Реклама

Читайте також:

Наслідки атаки

У ніч на 21 листопада російські безпілотники вдарили по Одесі. Внаслідок влучань загорілися два приватні житлові будинки, станція техобслуговування з трьома легковими авто та адміністративна будівля. Вибухова хвиля спричинила пошкодження сусіднім будинкам і вантажним машинам.

Вирва на місці атаки. Фото: Одеська обласна прокуратура

До ліквідації наслідків залучили 32 рятувальники та 8 одиниць техніки. Разом із ними працювали добровольці, підрозділи Одеської міськради та Нацгвардія. Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям, серед них двоє дітей. Разом з рятувальниками до гасіння пожеж долучилися добровольчі формування.

"Серед поранених — одна дитина. Пожежі були складними, але всі осередки вдалося оперативно ліквідувати", — зазначила речниця ДСНС Марина Аверіна.

Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Вогнеборець під час ліквідації наслідків атаки. Фото: ДСНС Одещини

Серед травмованих — 49-річна жінка та 16-річний хлопець із опіками, а також 70-річний чоловік із травмою голови. Їх госпіталізували. Ще двом людям допомогу надали амбулаторно — це 67-річний чоловік із гострою реакцією на стрес та 43-річний постраждалий з опіками обличчя. Загалом одна людина наразі перебуває у важкому стані. Двоє (серед яких дитина) — у стані середньої тяжкості. Стан інших задовільний. Очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак додав, що комунальні служби працюють на місцях від ночі, рух вулицями відновили.

Рятувальник гасить пожежу в авто. Фото: ДСНС Одещини

Мешканцям пошкоджених будинків нададуть фінансову допомогу з міського бюджету. Районні адміністрації допоможуть оформити компенсації за програмою "єВідновлення".

Зруйнований будинок в Одесі. Фото: ДСНС Одещини

Вогнеблрці ліквідовують пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України). На місці злочину працюють прокурори спільно з працівниками поліції та співробітниками СБУ.

Медик надає допомогу постраждалому. Фото: ДСНС Одещини

Згорівше авто після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що окупанти обстріляли Запоріжжя, є пошкодження. Таклж ми писали, що кількість жертв атаки на Тернопіль зростає.