На Одещині лунають вибухи зараз 21 листопада 2025 року

Слід від ППО в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі прямо зараз, 21 листопада лунають вибухи. Ймовірно працює ППО Ворог атакує ударними БпЛА з Чорного моря.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Допис Повітряні сили ЗСУ. Фото: скриншот с Telegram

Вибухи в Одесі

За даними місцевих моніторних каналів, наразі над Одещиною кружляють декілька ударних дронів РФ. БпЛА атакують околиці Одеси. Повітряні сили повідомляли про рух безпілотників у напрямку Чорноморського, Одеси та Чорноморська. Тривогу у регіоні оголосили о 07:46. Перші вибухи, ймовірно робота ППО, пролунали вже після 09:20.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.