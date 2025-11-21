В Одессе повторно раздаются взрывы: город под атакой БпЛА

След в небе от ПВО. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сейчас, 21 ноября в Одессе прогремела серия взрывов. Вероятно работают средства ПВО. Россия атакует ударными беспилотниками.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Сообщение Воздушных сил об угрозе дронов. Фото: скриншот с Telegram

Взрывы в Одессе

Сегодня, 21 ноября в Одессе с утра раздаются взрывы. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников из акватории Черного моря в направлении города. Мониторинговые каналы сообщали, что около 12 дронов летят в регион. Тревогу объявили в 07:46. Взрывы раздаются с утра.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Напомним, мы сообщали, что в результате ночной атаки в Одессе простраждали 5 человек. Также мы писали, что во время утреннего удара обломки дронов упали на жилые дома.