Атака РФ по Орлівці: що пошкоджено та що сказав Кіпер

Пошкоджений на Одещині пункт пропуску з Румунією. Фото: ДПСУ

Вночі 22 листопада російські війська масовано атакували Одещину ударними дронами та ракетою. Під удар потрапила і поромна переправа "Орлівка" на кордоні з Румунією, де зафіксовано руйнування та постраждалих.

Про масштаби атаки та ситуацію на пункті пропуску розповів в етері телеканалу "Прямий" розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Ворог бив по Одесі без перерви вісім годин

Олег Кіпер повідомив, що атака почалася ще зранку 21 листопада. За його словами, з "приблизно восьмої ранку" росіяни без перерви атакували Одесу та область протягом кількох годин.

"Вчора близько було восьми десяти БПЛА типу "Шахед", які на наш регіон були направлені", — розповів він.

Удень в Одесі зафіксували падіння уламків у приватних кварталах. Пошкоджено майно, але людей тоді не зачепило.

Удар по Орлівці: пункт пропуску повністю зупинив роботу

Вночі ворог застосував і балістику по Ізмаїльському району, де розташований пункт пропуску "Орлівка". Саме тут ракета влучила в інфраструктуру поромного комплексу та цивільні вантажі.

"Орлівка — це абсолютно цивільне місце. Там люди перетинають кордон з повсякденних причин. Не розумію, навіщо було знищувати цивільні вантажі", — сказав очільник області.

За його словами, прикордонники заздалегідь зрозуміли, що до їхнього району летять дрони чи ракета, і встигли вивести людей з локації.

Унаслідок атаки постраждали двоє цивільних. Їм надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

"Пункт пропуску постраждав і на даний час він свої функції не здійснює. Він повністю закритий", — зазначив Кіпер.

Що відомо про роботу кордону зараз

Пункт "Орлівка" повністю призупинив роботу. Водіям та автобусним перевізникам радять користуватися пунктом пропуску в "Рені".

Нагадаємо, на поромній переправі в Орлівці частина будівель отримала серйозні ушкодження, а стоянка вантажівок перетворилася на суцільне решето. Також ми писали, що Румунія вночі підіймала авіацію через атаки РФ.