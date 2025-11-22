Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Удар ракетою — Кіпер розповів, що стало з Орлівкою на Одещині

Удар ракетою — Кіпер розповів, що стало з Орлівкою на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 22 листопада 2025 14:14
Оновлено: 14:00
Атака РФ по Орлівці: що пошкоджено та що сказав Кіпер
Пошкоджений на Одещині пункт пропуску з Румунією. Фото: ДПСУ

Вночі 22 листопада російські війська масовано атакували Одещину ударними дронами та ракетою. Під удар потрапила і поромна переправа "Орлівка" на кордоні з Румунією, де зафіксовано руйнування та постраждалих.

Про масштаби атаки та ситуацію на пункті пропуску розповів в етері телеканалу "Прямий" розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Ворог бив по Одесі без перерви вісім годин

Олег Кіпер повідомив, що атака почалася ще зранку 21 листопада. За його словами, з "приблизно восьмої ранку" росіяни без перерви атакували Одесу та область протягом кількох годин.

"Вчора близько було восьми десяти БПЛА типу "Шахед", які на наш регіон були направлені", — розповів він.

Удень в Одесі зафіксували падіння уламків у приватних кварталах. Пошкоджено майно, але людей тоді не зачепило.

Удар по Орлівці: пункт пропуску повністю зупинив роботу

Вночі ворог застосував і балістику по Ізмаїльському району, де розташований пункт пропуску "Орлівка". Саме тут ракета влучила в інфраструктуру поромного комплексу та цивільні вантажі.

"Орлівка — це абсолютно цивільне місце. Там люди перетинають кордон з повсякденних причин. Не розумію, навіщо було знищувати цивільні вантажі", — сказав очільник області.

За його словами, прикордонники заздалегідь зрозуміли, що до їхнього району летять дрони чи ракета, і встигли вивести людей з локації.

Унаслідок атаки постраждали двоє цивільних. Їм надали допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

"Пункт пропуску постраждав і на даний час він свої функції не здійснює. Він повністю закритий", — зазначив Кіпер.

Що відомо про роботу кордону зараз

Пункт "Орлівка" повністю призупинив роботу. Водіям та автобусним перевізникам радять користуватися пунктом пропуску в "Рені".

Нагадаємо, на поромній переправі в Орлівці частина будівель отримала серйозні ушкодження, а стоянка вантажівок перетворилася на суцільне решето. Також ми писали, що Румунія вночі підіймала авіацію через атаки РФ.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації