Нові правила в’їзду до Молдови для водіїв

На кордоні з Молдовою запрацювали нові правила перевірки автомобілів. Водії без сертифіката техогляду тепер не зможуть перетнути пункт пропуску й будуть змушені повертатися додому. Вимога стосується всіх машин, незалежно від марки, віку чи типу.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Нові вимоги для подорожей до Молдови

Без довідки про технічний стан автомобіля водіїв просто не пропустять. Отримати цей документ можна лише після проходження техогляду на сертифікованій станції, де перевіряють гальма, освітлення, вихлопну систему та інші параметри безпеки.

Що потрібно мати при собі

Крім техогляду, для безперешкодного перетину молдовського кордону потрібні такі документи:

чинний біометричний або закордонний паспорт;

водійське посвідчення (краще — міжнародного зразка);

техпаспорт на автомобіль;

"Зелена карта" — міжнародна страховка;

віньєтка — підтвердження сплати дорожнього збору Молдови.

Якщо з вами подорожує дитина — необхідно мати її паспорт або свідоцтво про народження, а у випадку поїздки лише з одним із батьків — ще й нотаріально завірену згоду на виїзд.

Що заборонено ввозити до Молдови

Молдовські прикордонники нагадують про суворі правила ввезення речей. Під забороною — зброя, наркотики, рецептурні ліки без призначення лікаря, м’ясо, молочні продукти, мед і саджанці без документів. За порушення передбачена конфіскація товару та штраф.

Нагадаємо, росіяни ракетою вдарили по поромній переправі "Орлівка", що на Одещині. Вибухи пошкодили інфраструктуру й понад десяток вантажівок, а роботу КПП тимчасово зупинили.