Было 20 попаданий по паромному комплексу Орловка — когда возобновят работу

Разрушенный паромный комплекс в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Паромный комплекс Орловка в Одесской области временно прекратил работу после ночного обстрела с 21 на 22 ноября. Вражеские удары вызвали серьезные разрушения инфраструктуры и коммуникаций, из-за чего пересечение границы в этом пункте стало невозможным.

Об этом в воскресенье, 23 ноября, на своей странице в Facebook сообщило ООО "Паромный комплекс Орловка".

Сообщение администрации. Фото: скриншот с Facebook

Почему работу паромного комплекса остановили

По словам администрации, на небольшую территорию комплекса прилетело более двух десятков боеприпасов. Обстрел задел не только здания, но и ключевые элементы инфраструктуры — связь, коммуникации, электропитание и оборудование, которое обеспечивало пропускные операции.

Работники комплекса говорят, что даже несмотря на масштабы разрушений, тушение пожаров и первые аварийные работы удалось выполнить оперативно. Но чтобы восстановить полноценное функционирование, только быстрых решений мало — нужны серьезные ресурсы и, главное, время.

Когда возобновит работу "Орловка"

В сообщении администрации говорится, что восстановление может занять от нескольких дней до нескольких недель, ведь повреждения оказались значительно больше, чем ожидали после первых осмотров.

Какие пункты пропуска выбирать

Из-за остановки пропускных операций водителям и пассажирам советуют заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пункты пересечения границы. К ближайшим относятся КПП в направлении Рени, Паланки и Старокозачьего — именно они сейчас берут на себя основной поток транспорта, который ранее проходил через Орловку. Отметим, что все маршруты проходят сначала по территории Молдовы, а оттуда уже на Румынию.

Напомним, как теперь выехать через Одесскую область в Румынию. Также мы писали, какие документы обязательны при пересечении границы с Молдовой.