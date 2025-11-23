Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Стало известно, когда заработает пункт "Орловка" на Одесчине

Стало известно, когда заработает пункт "Орловка" на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 12:55
обновлено: 13:39
Было 20 попаданий по паромному комплексу Орловка — когда возобновят работу
Разрушенный паромный комплекс в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Паромный комплекс Орловка в Одесской области временно прекратил работу после ночного обстрела с 21 на 22 ноября. Вражеские удары вызвали серьезные разрушения инфраструктуры и коммуникаций, из-за чего пересечение границы в этом пункте стало невозможным.

Об этом в воскресенье, 23 ноября, на своей странице в Facebook сообщило ООО "Паромный комплекс Орловка".

Реклама
Читайте также:
Стало відомо, коли запрацює пункт пропуску "Орлівка" на Одещині - фото 1
Сообщение администрации. Фото: скриншот с Facebook

Почему работу паромного комплекса остановили

По словам администрации, на небольшую территорию комплекса прилетело более двух десятков боеприпасов. Обстрел задел не только здания, но и ключевые элементы инфраструктуры — связь, коммуникации, электропитание и оборудование, которое обеспечивало пропускные операции.

Работники комплекса говорят, что даже несмотря на масштабы разрушений, тушение пожаров и первые аварийные работы удалось выполнить оперативно. Но чтобы восстановить полноценное функционирование, только быстрых решений мало — нужны серьезные ресурсы и, главное, время.

Когда возобновит работу "Орловка"

В сообщении администрации говорится, что восстановление может занять от нескольких дней до нескольких недель, ведь повреждения оказались значительно больше, чем ожидали после первых осмотров.

Какие пункты пропуска выбирать

Из-за остановки пропускных операций водителям и пассажирам советуют заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пункты пересечения границы. К ближайшим относятся КПП в направлении Рени, Паланки и Старокозачьего — именно они сейчас берут на себя основной поток транспорта, который ранее проходил через Орловку. Отметим, что все маршруты проходят сначала по территории Молдовы, а оттуда уже на Румынию.

Напомним, как теперь выехать через Одесскую область в Румынию. Также мы писали, какие документы обязательны при пересечении границы с Молдовой.

Одесса Румыния Одесская область обстрелы Новости Одессы выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации