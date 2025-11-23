Відео
Відео

Стало відомо, коли запрацює пункт пропуску "Орлівка" на Одещині

Стало відомо, коли запрацює пункт пропуску "Орлівка" на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 12:55
Оновлено: 13:39
Було 20 влучань по поромному комплексу Орлівка — коли відновлять роботу
Зруйнований поромний комплекс на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Поромний комплекс Орлівка на Одещині тимчасово припинив роботу після нічного обстрілу з 21 на 22 листопада. Ворожі удари спричинили серйозні руйнування інфраструктури та комунікацій, через що перетин кордону в цьому пункті став неможливим.

Про це у неділю, 23 листопада, на своїй сторінці в Facebook повідомило ТОВ "Поромний комплекс Орлівка".

Читайте також:
Стало відомо, коли запрацює пункт пропуску "Орлівка" на Одещині - фото 1
Повідомлення адміністрації. Фото: скриншот з Facebook

Чому роботу поромного комплексу зупинили

За словами адміністрації, на невелику територію комплексу прилетіло понад два десятки боєприпасів. Обстріл зачепив не лише будівлі, а й ключові елементи інфраструктури — зв’язок, комунікації, електроживлення та обладнання, що забезпечувало пропускні операції.

Працівники комплексу кажуть, що навіть попри масштаби руйнувань, гасіння пожеж і перші аварійні роботи вдалося виконати оперативно. Але щоб відновити повноцінне функціонування, лише швидких рішень замало — потрібні серйозні ресурси і, головне, час.

Коли відновить роботу "Орлівка"

У повідомленні адміністрації йдеться, що відновлення може зайняти від кількох днів до кількох тижнів, адже пошкодження виявилися значно більшими, ніж очікували після перших оглядів.

Які пункти пропуску обирати

Через зупинку пропускних операцій водіям і пасажирам радять заздалегідь планувати маршрут та обирати альтернативні пункти перетину кордону. До найближчих належать КПП у напрямку Рені, Паланки та Старокозачого — саме вони зараз беруть на себе основний потік транспорту, що раніше проходив через Орлівку. Зазначимо, що всі маршрути проходять спочатку територією Молдови, а звідти уже на Румунію.

Нагадаємо, як тепер виїхати через Одещину до Румунії. Також ми писали, які документи обов'язкові при перетині кордону з Молдовою.

Одеса Румунія Одеська область обстріли Новини Одеси виїзд за кордон
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
