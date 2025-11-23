Альтернативи "Орлівці" — як виїхати до Румунії після атаки

Удар по "Орлівці" — як тепер виїхати через Одещину до Румунії
Поромний пункт пропуску "Орлівка", що на Одещині, тимчасово зупинено після атаки російських безпілотників по Ізмаїльському району. Через це рух у напрямку Румунії частково перенаправили на інші пункти пропуску.
Перелік альтернативних маршрутів, якими зараз можуть скористатися подорожувальники оприлюднили в ДПСУ.
Як тепер виїхати до Румунії
Після зупинки роботи "Орлівки" прикордонники рекомендують обирати інші переходи на кордоні з Румунією та Молдовою.
Для громадян усіх країн доступні міжнародні пункти пропуску:
- Табаки
- Виноградівка
- Нові Трояни
- Рені
- Старокозаче
- Паланка–Маяки–Удобне
Для громадян України та Молдови додатково відкриті міждержавні пункти:
- Долинське
- Залізничне
- Лісне
- Малоярославець
Прикордонники просять заздалегідь планувати маршрут та враховувати можливе збільшення черг у зв’язку з перенаправленням потоку.
Що сталося в Орлівці
Поромний пункт пропуску "Орлівка" був зупинений після удару російських ударних БПЛА в ніч на 23 листопада. Унаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру комплексу, зокрема зону вантажного руху. На місці працюють аварійні служби та слідчі, триває оцінка масштабу руйнувань. Відновлення роботи пункту наразі неможливе — пропускні операції повністю зупинені.
Нагадаємо, уночі російські дрони знову атакували Одещину, унаслідок влучання пошкоджені житлові будинки й об’єкти інфраструктури. Окрім цього, загарбники поцілили в промисловий об'єкт в Одесі.
