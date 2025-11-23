Альтернативи "Орлівці" — як виїхати до Румунії після атаки

Автівки на кордоні з Румунією. Фото ілюстративне: Poliţia de Frontieră Română

Поромний пункт пропуску "Орлівка", що на Одещині, тимчасово зупинено після атаки російських безпілотників по Ізмаїльському району. Через це рух у напрямку Румунії частково перенаправили на інші пункти пропуску.

Перелік альтернативних маршрутів, якими зараз можуть скористатися подорожувальники оприлюднили в ДПСУ.

Як тепер виїхати до Румунії

Після зупинки роботи "Орлівки" прикордонники рекомендують обирати інші переходи на кордоні з Румунією та Молдовою.

Для громадян усіх країн доступні міжнародні пункти пропуску:

Табаки

Виноградівка

Нові Трояни

Рені

Старокозаче

Паланка–Маяки–Удобне

Для громадян України та Молдови додатково відкриті міждержавні пункти:

Долинське

Залізничне

Лісне

Малоярославець

Прикордонники просять заздалегідь планувати маршрут та враховувати можливе збільшення черг у зв’язку з перенаправленням потоку.

Що сталося в Орлівці

Поромний пункт пропуску "Орлівка" був зупинений після удару російських ударних БПЛА в ніч на 23 листопада. Унаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру комплексу, зокрема зону вантажного руху. На місці працюють аварійні служби та слідчі, триває оцінка масштабу руйнувань. Відновлення роботи пункту наразі неможливе — пропускні операції повністю зупинені.

Нагадаємо, уночі російські дрони знову атакували Одещину, унаслідок влучання пошкоджені житлові будинки й об’єкти інфраструктури. Окрім цього, загарбники поцілили в промисловий об'єкт в Одесі.