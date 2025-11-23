Видео
Удар по "Орловке" — как теперь выехать через Одесчину в Румынию

Удар по "Орловке" — как теперь выехать через Одесчину в Румынию

Дата публикации 23 ноября 2025 11:34
обновлено: 11:18
Альтернативы "Орловке" - как выехать в Румынию после атаки
Машины на границе с Румынией. Фото иллюстративное: Poliţia de Frontieră Română

Паромный пункт пропуска "Орловка", что в Одесской области, временно остановлен после атаки российских беспилотников по Измаильскому району. Из-за этого движение в направлении Румынии частично перенаправили на другие пункты пропуска.

Перечень альтернативных маршрутов, которыми сейчас могут воспользоваться путешественники обнародовали в ГПСУ.

Читайте также:

Как теперь выехать в Румынию

После остановки работы "Орловки" пограничники рекомендуют выбирать другие переходы на границе с Румынией и Молдовой.

Для граждан всех стран доступны международные пункты пропуска:

  • Табаки
  • Виноградовка
  • Новые Трояны
  • Рени
  • Староказачье
  • Паланка-Маяки-Удобное

Для граждан Украины и Молдовы дополнительно открыты межгосударственные пункты:

  • Долинское
  • Железнодорожное
  • Лесное
  • Малоярославец

Пограничники просят заранее планировать маршрут и учитывать возможное увеличение очередей в связи с перенаправлением потока.

Что произошло в Орловке

Паромный пункт пропуска "Орловка" был остановлен после удара российских ударных БПЛА в ночь на 23 ноября. В результате атаки повреждена инфраструктура комплекса, в том числе зона грузового движения. На месте работают аварийные службы и следователи, проводится оценка масштаба разрушений. Восстановление работы пункта пока невозможно - пропускные операции полностью остановлены.

Напомним, ночью российские дроны снова атаковали Одесскую область, в результате попадания повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Кроме этого, захватчики попали в промышленный объект в Одессе.

Одесса Румыния Одесская область Новости Одессы атака выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
