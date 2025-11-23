Альтернативы "Орловке" - как выехать в Румынию после атаки

Удар по "Орловке" — как теперь выехать через Одесчину в Румынию
Паромный пункт пропуска "Орловка", что в Одесской области, временно остановлен после атаки российских беспилотников по Измаильскому району. Из-за этого движение в направлении Румынии частично перенаправили на другие пункты пропуска.
Перечень альтернативных маршрутов, которыми сейчас могут воспользоваться путешественники обнародовали в ГПСУ.
Как теперь выехать в Румынию
После остановки работы "Орловки" пограничники рекомендуют выбирать другие переходы на границе с Румынией и Молдовой.
Для граждан всех стран доступны международные пункты пропуска:
- Табаки
- Виноградовка
- Новые Трояны
- Рени
- Староказачье
- Паланка-Маяки-Удобное
Для граждан Украины и Молдовы дополнительно открыты межгосударственные пункты:
- Долинское
- Железнодорожное
- Лесное
- Малоярославец
Пограничники просят заранее планировать маршрут и учитывать возможное увеличение очередей в связи с перенаправлением потока.
Что произошло в Орловке
Паромный пункт пропуска "Орловка" был остановлен после удара российских ударных БПЛА в ночь на 23 ноября. В результате атаки повреждена инфраструктура комплекса, в том числе зона грузового движения. На месте работают аварийные службы и следователи, проводится оценка масштаба разрушений. Восстановление работы пункта пока невозможно - пропускные операции полностью остановлены.
Напомним, ночью российские дроны снова атаковали Одесскую область, в результате попадания повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Кроме этого, захватчики попали в промышленный объект в Одессе.
Читайте Новини.LIVE!