Атака дронами в Одесской области: пожары и повреждения без жертв

Разрушенный дом в Одесской области в результате обстрелов. Фото: Олег Кипер/Telegram

Ночью российские дроны снова атаковали Одесскую область, вызвав новые разрушения и пожары. Большинство целей силы ПВО сбили, однако обломки и попадания повредили жилые дома и объекты инфраструктуры. Спасатели всю ночь работали на местах, ликвидируя последствия ударов.

Об этом в воскресенье, 23 ноября сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Ночная атака по Одесской области: что известно

Олег Кипер сообщил, что вражеские беспилотники атаковали как отдельные районы региона, так и саму Одессу. Несмотря на эффективную работу ПВО, часть обломков упала на гражданские объекты.

Поврежденный дом в Одесской области. Фото: Олег Кипер/Telegram

По словам Кипера, возникли пожары на энергетических и транспортных объектах, а также повреждены частные дома — выбиты стекла, сорваны кровли, пострадали заборы. Масштабы разрушений сейчас уточняются.

Поврежденная кровля дома в результате обстрела. Фото: Олег Кипер/Telegram

Олег Кипер сообщает, что на местах продолжают работать аварийные бригады и спасатели, фиксируя последствия ночной атаки и помогая людям.

"По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Повреждены гражданские объекты, но все пожары оперативно ликвидированы", — сообщил глава ОВА.

Деталь ударного дрона. Фото: Олег Кипер/Telegram

Спасатели работали всю ночь

В ГСЧС Одесской области подтверждают, что беспилотники вызвали возгорание на объектах энергетической инфраструктуры и в промышленном здании. Пожары удалось быстро локализовать.

"От службы привлекались 8 единиц техники и 38 спасателей. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", — добавляют в пресс-службе.

Спасатели тушат огонь. Фото: ГСЧС

Спасатель работает на месте попадания в Одесской области. Фото: ГСЧС

Напомним, ночью российские оккупанты беспилотниками атаковали Днепропетровскую область, есть пострадавшие, среди них — ребенок. Также мы сообщали, что вчера российские войска атаковали ракетой паромную переправу "Орловка" на границе с Румынией.