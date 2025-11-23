Атака дронами на Одещину: пожежі та пошкодження без жертв

Нічна атака на Одещину — з'явилися перші фото та відео наслідків
Уночі російські дрони знову атакували Одещину, спричинивши нові руйнування та пожежі. Більшість цілей сили ППО збили, однак уламки та влучання пошкодили житлові будинки й об’єкти інфраструктури. Рятувальники всю ніч працювали на місцях, ліквідовуючи наслідки ударів.
Про це у неділю, 23 листопада повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Нічна атака по Одещині: що відомо
Олег Кіпер повідомив, що ворожі безпілотники атакували як окремі райони регіону, так і саму Одесу. Попри ефективну роботу ППО, частина уламків упала на цивільні об’єкти.
За словами Кіпера, виникли пожежі на енергетичних і транспортних об’єктах, а також пошкоджено приватні будинки — вибито шибки, зірвано покрівлі, постраждали паркани. Масштаби руйнувань зараз уточнюються.
Олег Кіпер повідомляє, що на місцях продовжують працювати аварійні бригади й рятувальники, фіксуючи наслідки нічної атаки та допомагаючи людям.
"За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Пошкоджено цивільні об’єкти, але всі пожежі оперативно ліквідовані", — повідомив голова ОВА.
Рятувальники працювали всю ніч
У ДСНС Одещини підтверджують, що безпілотники спричинили загоряння на об’єктах енергетичної інфраструктури та в промисловій будівлі. Пожежі вдалося швидко локалізувати.
"Від служби залучалися 8 одиниць техніки та 38 рятувальників. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає", — додають у пресслужбі.
Нагадаємо, вночі російські окупанти безпілотниками атакували Дніпропетровську область, є постраждалі, серед них — дитина. Також ми повідомляли, що вчора російські війська атакували ракетою поромну переправу "Орлівка" на кордоні з Румунією.
