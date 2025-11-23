Відео
Головна Одеса Нічна атака на Одещину — з'явилися перші фото та відео наслідків

Нічна атака на Одещину — з'явилися перші фото та відео наслідків

Ua ru
Дата публікації: 23 листопада 2025 09:20
Оновлено: 09:18
Атака дронами на Одещину: пожежі та пошкодження без жертв
Зруйнований будинок на Одещині унаслідок обстрілів. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Уночі російські дрони знову атакували Одещину, спричинивши нові руйнування та пожежі. Більшість цілей сили ППО збили, однак уламки та влучання пошкодили житлові будинки й об’єкти інфраструктури. Рятувальники всю ніч працювали на місцях, ліквідовуючи наслідки ударів.

Про це у неділю, 23 листопада повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Нічна атака по Одещині: що відомо

Олег Кіпер повідомив, що ворожі безпілотники атакували як окремі райони регіону, так і саму Одесу. Попри ефективну роботу ППО, частина уламків упала на цивільні об’єкти.

Нічна атака на Одещину
Пошкоджений будинок на Одещині. Фото: Олег Кіпер/Telegram

За словами Кіпера, виникли пожежі на енергетичних і транспортних об’єктах, а також пошкоджено приватні будинки — вибито шибки, зірвано покрівлі, постраждали паркани. Масштаби руйнувань зараз уточнюються.

Пошкоджений будинок на Одещині
Пошкоджена покрівля будинку унаслідок обстрілу. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Олег Кіпер повідомляє, що на місцях продовжують працювати аварійні бригади й рятувальники, фіксуючи наслідки нічної атаки та допомагаючи людям.

"За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає. Пошкоджено цивільні об’єкти, але всі пожежі оперативно ліквідовані", — повідомив голова ОВА.

Запчастина від ударного дрону
Деталь ударного дрона. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Рятувальники працювали всю ніч

У ДСНС Одещини підтверджують, що безпілотники спричинили загоряння на об’єктах енергетичної інфраструктури та в промисловій будівлі. Пожежі вдалося швидко локалізувати.

"Від служби залучалися 8 одиниць техніки та 38 рятувальників. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає", — додають у пресслужбі.

Рятувальники на місці влучання
Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС
Перші фото та відео наслідків обстрілу Одещини
Рятувальник працює на місці влучання на Одещині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, вночі російські окупанти безпілотниками атакували Дніпропетровську область, є постраждалі, серед них — дитина. Також ми повідомляли, що вчора російські війська атакували ракетою поромну переправу "Орлівка" на кордоні з Румунією.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
