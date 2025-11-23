Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Россияне попали в промышленный объект в Одессе — прокуратура

Россияне попали в промышленный объект в Одессе — прокуратура

Ua ru
Дата публикации 23 ноября 2025 10:14
обновлено: 11:05
Атака дронами: в Одессе россияне попали в промышленный объект
Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

В ночь на 23 ноября российские ударные беспилотники атаковали Одессу и область. В городе повреждено промышленное здание. Сейчас следователи фиксируют последствия обстрелов.

Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:
Пошкоджений будинок на Одещині
Разрушенный российскими дронами дом в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Враг атаковал Одессу и область — что известно

По данным органов прокуратуры Одесской области, под обстрел попали элементы критической инфраструктуры. В Одессе удар вызвал повреждение заброшенного промышленного здания, где спасатели ликвидировали последствия возгорания и разрушений.

Утренняя атака — повреждены частные дома

Уже утром 23 ноября враг повторил атаку. В одном из населенных пунктов Одесской области обломками и взрывной волной повреждены по меньшей мере пять частных домов — пострадали фасады, выбиты стекла, частично разрушены крыши и заборы.

По предварительной информации, среди людей никто не пострадал.

Наслідки атаки на Одещину
Разрушенное домохозяйство в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуроры работают непосредственно на местах падения обломков и разрушений. Специалисты вместе с работниками полиции фиксируют каждое доказательство, чтобы приобщить его к производству по военным преступлениям.

Напомним, ночью российские захватчики атаковали Украину 98-ю ударными БпЛА типа Shahed, ''Гербера'' и беспилотниками других типов. Также мы писали, что в Тернополе из-под завалов достали еще одно тело.

Одесса Одесская область обстрелы прокуратура Новости Одессы атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации