Атака дронами: в Одессе россияне попали в промышленный объект

Россияне попали в промышленный объект в Одессе — прокуратура
В ночь на 23 ноября российские ударные беспилотники атаковали Одессу и область. В городе повреждено промышленное здание. Сейчас следователи фиксируют последствия обстрелов.
Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Враг атаковал Одессу и область — что известно
По данным органов прокуратуры Одесской области, под обстрел попали элементы критической инфраструктуры. В Одессе удар вызвал повреждение заброшенного промышленного здания, где спасатели ликвидировали последствия возгорания и разрушений.
Утренняя атака — повреждены частные дома
Уже утром 23 ноября враг повторил атаку. В одном из населенных пунктов Одесской области обломками и взрывной волной повреждены по меньшей мере пять частных домов — пострадали фасады, выбиты стекла, частично разрушены крыши и заборы.
По предварительной информации, среди людей никто не пострадал.
Прокуроры работают непосредственно на местах падения обломков и разрушений. Специалисты вместе с работниками полиции фиксируют каждое доказательство, чтобы приобщить его к производству по военным преступлениям.
Напомним, ночью российские захватчики атаковали Украину 98-ю ударными БпЛА типа Shahed, ''Гербера'' и беспилотниками других типов. Также мы писали, что в Тернополе из-под завалов достали еще одно тело.
