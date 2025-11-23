Атака дронами: в Одессе россияне попали в промышленный объект

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС

В ночь на 23 ноября российские ударные беспилотники атаковали Одессу и область. В городе повреждено промышленное здание. Сейчас следователи фиксируют последствия обстрелов.

Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Разрушенный российскими дронами дом в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Враг атаковал Одессу и область — что известно

По данным органов прокуратуры Одесской области, под обстрел попали элементы критической инфраструктуры. В Одессе удар вызвал повреждение заброшенного промышленного здания, где спасатели ликвидировали последствия возгорания и разрушений.

Утренняя атака — повреждены частные дома

Уже утром 23 ноября враг повторил атаку. В одном из населенных пунктов Одесской области обломками и взрывной волной повреждены по меньшей мере пять частных домов — пострадали фасады, выбиты стекла, частично разрушены крыши и заборы.

По предварительной информации, среди людей никто не пострадал.

Разрушенное домохозяйство в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуроры работают непосредственно на местах падения обломков и разрушений. Специалисты вместе с работниками полиции фиксируют каждое доказательство, чтобы приобщить его к производству по военным преступлениям.

Напомним, ночью российские захватчики атаковали Украину 98-ю ударными БпЛА типа Shahed, ''Гербера'' и беспилотниками других типов. Также мы писали, что в Тернополе из-под завалов достали еще одно тело.