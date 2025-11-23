Атака дронами: в Одесі росіяни влучили в промисловий об'єкт

Рятувальники гасять пожежу. Фото: ДСНС

У ніч на 23 листопада російські ударні безпілотники атакували Одесу та область. У місті пошкоджено промислову будівлю. наразі слідчі фіксують наслідки обстрілів.

Про це у неділю, 23 листопада, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Зруйнований російськими дронами будинок на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Ворог атакував Одесу та область — що відомо

За даними органів прокуратури Одещини, під обстріл потрапили елементи критичної інфраструктури. В Одесі удар спричинив пошкодження закинутої промислової будівлі, де рятувальники ліквідували наслідки займання та руйнувань.

Ранкова атака — пошкоджено приватні будинки

Вже вранці 23 листопада ворог повторив атаку. В одному з населених пунктів Одещини уламками та вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків — постраждали фасади, вибито шибки, частково зруйновано дахи та паркани.

За попередньою інформацією, серед людей ніхто не постраждав.

Зруйноване домогосподарство на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокурори працюють безпосередньо на місцях падіння уламків та руйнувань. Фахівці разом із працівниками поліції фіксують кожен доказ, аби долучити його до провадження щодо воєнних злочинів.

Нагадаємо, вночі російські загарбники атакували Україну 98-ма ударними БпЛА типу Shahed, ''Гербера'' і безпілотниками інших типів. Також ми писали, що в Тернополі з-під завалів дістали ще одне тіло.