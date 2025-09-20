Відео
До Молдови не пустять українців без цього папірця — якого саме

До Молдови не пустять українців без цього папірця — якого саме

Дата публікації: 20 вересня 2025 18:36
Нові правила в’їзду до Молдови для українських водіїв
Молдавські прикордонники з собакою. Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Молдова змінила правила в’їзду для українських водіїв. Тепер обов’язковою умовою стало мати сертифікат техогляду авто. Без нього машину можуть не пропустити, навіть якщо з документами все гаразд. Нові вимоги стосуються і легковиків, і вантажівок.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

Де видають сертифікат техогляду авто

Цей документ видається лише на сертифікованих СТО після повної перевірки транспортного засобу. Якщо його немає — прикордонники можуть відмовити у в’їзді. Сертифікат підтверджує, що авто справне, не має серйозних несправностей і відповідає екологічним стандартам.

Нові вимоги поширюються на всі авто — легкові, мікроавтобуси, вантажівки та автобуси.

Що потрібно мати на кордоні з Молдовою

  • Закордонний паспорт (біометричний або з візою);
  • водійське посвідчення;
  • техпаспорт на авто;
  • страховий поліс "Зелена карта";
  • сертифікат техогляду;
  • віньєтку — підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові.

Крім того, є митні обмеження. До Молдови не можна ввозити:

  • наркотики, зброю, вибухівку, хімікати;
  • продукти тваринного походження без фабричної упаковки;
  • саджанці, насіння, ґрунт.

У разі порушення — товар можуть вилучити, а в’їзд заборонити.

Пункти пропуску на Одещині

Наразі на Одещині функціонує дев'ять пунктів пропуску до сусідніх країн. Вісім з них, на кордоні з Молдовою.

  • Орлівка — Ісакча 
  • Маяки — Удобне — Паланка 
  • Старокозаче — Тудора 
  • Серпневе 1 — Басараб’яска
  • Малоярославець 1 — Чадир-Лунга
  • Нові Трояни — Чадир-Лунга
  • Табаки — Мирне
  • Виноградівка — Вулканешти
  • Рені — Джурджулешть

Нагадаємо, боржники, які тривалий час не виконують своїх зобов’язань, можуть зіткнутися з забороною виїзду за кордон. Також ми писали, як для українців зміняться умови в'їзду до країн Європейського Союзу з жовтня 2025 року.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
