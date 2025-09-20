Нові правила в’їзду до Молдови для українських водіїв

До Молдови не пустять українців без цього папірця — якого саме
Молдова змінила правила в’їзду для українських водіїв. Тепер обов’язковою умовою стало мати сертифікат техогляду авто. Без нього машину можуть не пропустити, навіть якщо з документами все гаразд. Нові вимоги стосуються і легковиків, і вантажівок.
Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.
Де видають сертифікат техогляду авто
Цей документ видається лише на сертифікованих СТО після повної перевірки транспортного засобу. Якщо його немає — прикордонники можуть відмовити у в’їзді. Сертифікат підтверджує, що авто справне, не має серйозних несправностей і відповідає екологічним стандартам.
Нові вимоги поширюються на всі авто — легкові, мікроавтобуси, вантажівки та автобуси.
Що потрібно мати на кордоні з Молдовою
- Закордонний паспорт (біометричний або з візою);
- водійське посвідчення;
- техпаспорт на авто;
- страховий поліс "Зелена карта";
- сертифікат техогляду;
- віньєтку — підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові.
Крім того, є митні обмеження. До Молдови не можна ввозити:
- наркотики, зброю, вибухівку, хімікати;
- продукти тваринного походження без фабричної упаковки;
- саджанці, насіння, ґрунт.
У разі порушення — товар можуть вилучити, а в’їзд заборонити.
Пункти пропуску на Одещині
Наразі на Одещині функціонує дев'ять пунктів пропуску до сусідніх країн. Вісім з них, на кордоні з Молдовою.
- Орлівка — Ісакча
- Маяки — Удобне — Паланка
- Старокозаче — Тудора
- Серпневе 1 — Басараб’яска
- Малоярославець 1 — Чадир-Лунга
- Нові Трояни — Чадир-Лунга
- Табаки — Мирне
- Виноградівка — Вулканешти
- Рені — Джурджулешть
Нагадаємо, боржники, які тривалий час не виконують своїх зобов’язань, можуть зіткнутися з забороною виїзду за кордон. Також ми писали, як для українців зміняться умови в'їзду до країн Європейського Союзу з жовтня 2025 року.
