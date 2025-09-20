Новые правила въезда в Молдову для украинских водителей

В Молдову не пустят украинцев без этой бумажки — какой именно
Молдова изменила правила въезда для украинских водителей. Теперь обязательным условием стало иметь сертификат техосмотра авто. Без него машину могут не пропустить, даже если с документами все в порядке. Новые требования касаются и легковушек, и грузовиков.
Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.
Где выдают сертификат техосмотра авто
Этот документ выдается только на сертифицированных СТО после полной проверки транспортного средства. Если его нет — пограничники могут отказать во въезде. Сертификат подтверждает, что авто исправно, не имеет серьезных неисправностей и соответствует экологическим стандартам.
Новые требования распространяются на все авто — легковые, микроавтобусы, грузовики и автобусы.
Что нужно иметь на границе с Молдовой
- Загранпаспорт (биометрический или с визой);
- водительское удостоверение;
- техпаспорт на авто;
- страховой полис "Зеленая карта";
- сертификат техосмотра;
- виньетку — подтверждение уплаты дорожного сбора в Молдове.
Кроме того, есть таможенные ограничения. В Молдову нельзя ввозить:
- наркотики, оружие, взрывчатку, химикаты;
- продукты животного происхождения без фабричной упаковки;
- саженцы, семена, грунт.
В случае нарушения — товар могут изъять, а въезд запретить.
Пункты пропуска в Одесской области
Сейчас в Одесской области функционирует девять пунктов пропуска в соседние страны. Восемь из них, на границе с Молдовой.
- Орловка — Исакча
- Маяки — Удобное — Паланка
- Староказачье — Тудора
- Августовское 1 — Басарабяска
- Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга
- Новые Трояны — Чадыр-Лунга
- Табаки — Мирное
- Виноградовка — Вулканешты
- Рени — Джурджулешть
Напомним, должники, которые длительное время не выполняют своих обязательств, могут столкнуться с запретом выезда за границу. Также мы писали, как для украинцев изменятся условия въезда в страны Европейского Союза с октября 2025 года.
Читайте Новини.LIVE!