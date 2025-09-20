Видео
В Молдову не пустят украинцев без этой бумажки — какой именно

В Молдову не пустят украинцев без этой бумажки — какой именно

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 18:36
Новые правила въезда в Молдову для украинских водителей
Молдавские пограничники с собакой. Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Молдова изменила правила въезда для украинских водителей. Теперь обязательным условием стало иметь сертификат техосмотра авто. Без него машину могут не пропустить, даже если с документами все в порядке. Новые требования касаются и легковушек, и грузовиков.

Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

Где выдают сертификат техосмотра авто

Этот документ выдается только на сертифицированных СТО после полной проверки транспортного средства. Если его нет — пограничники могут отказать во въезде. Сертификат подтверждает, что авто исправно, не имеет серьезных неисправностей и соответствует экологическим стандартам.

Читайте также:

Новые требования распространяются на все авто — легковые, микроавтобусы, грузовики и автобусы.

Что нужно иметь на границе с Молдовой

  • Загранпаспорт (биометрический или с визой);
  • водительское удостоверение;
  • техпаспорт на авто;
  • страховой полис "Зеленая карта";
  • сертификат техосмотра;
  • виньетку — подтверждение уплаты дорожного сбора в Молдове.

Кроме того, есть таможенные ограничения. В Молдову нельзя ввозить:

  • наркотики, оружие, взрывчатку, химикаты;
  • продукты животного происхождения без фабричной упаковки;
  • саженцы, семена, грунт.

В случае нарушения — товар могут изъять, а въезд запретить.

Пункты пропуска в Одесской области

Сейчас в Одесской области функционирует девять пунктов пропуска в соседние страны. Восемь из них, на границе с Молдовой.

  • Орловка — Исакча
  • Маяки — Удобное — Паланка
  • Староказачье — Тудора
  • Августовское 1 — Басарабяска
  • Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга
  • Новые Трояны — Чадыр-Лунга
  • Табаки — Мирное
  • Виноградовка — Вулканешты
  • Рени — Джурджулешть

Напомним, должники, которые длительное время не выполняют своих обязательств, могут столкнуться с запретом выезда за границу. Также мы писали, как для украинцев изменятся условия въезда в страны Европейского Союза с октября 2025 года.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
