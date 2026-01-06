Відео
Головна Одеса До Молдови не виїхати — де затримки на трасі Одеса-Рені

До Молдови не виїхати — де затримки на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 14:21
Затори на трасі Одеса–Рені 6 січня: що варто знати водіям
Машини стоять в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

У вівторок, 6 січня, на автотрасі Одеса–Рені в бік державного кордону з Молдовою утворилися масштабні затори. Через це водіям доводиться тривалий час стояти в чергах. Важливо врахувати, що сервіс Google Maps іноді неточно відображає поточний стан дорожнього руху і може пропонувати маршрути, які не враховують реальну ситуацію. Тому рекомендується ретельно планувати поїздку заздалегідь, передбачати можливі затримки та стежити за актуальними оновленнями дорожньої ситуації.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

На під’їзді до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" виникли незначні затори біля села Маяки та в районі Нижньодністровського парку. Час у дорозі до кордону становить приблизно 1 годину 21 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух у напрямку до КПП "Орлівка" здійснюється без затримок. Затримки можуть виникати лише на під’їзді до транзитної зони КПП "Паланка". На самому пункті пропуску "Орлівка" черг немає. Орієнтовний час у дорозі складає близько 4 години.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені проходить без затримок. Після проходження транзитної зони на КПП "Паланка" проїзд стає значно простішим. Загальний час у дорозі становить понад 4 години 25 хвилин.

Затори на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, на яких ще КПП України є затори. Також ми писали про те, чи вигідно купувати електромобіль після повернуння ПДВ.

Одеса кордон КПП дороги авто Одеська область затори Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
