Пробки на трассе Одесса-Рени 6 января: что стоит знать водителям

Машины стоят в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Во вторник, 6 января, на автотрассе Одесса-Рени в сторону государственной границы с Молдовой образовались масштабные пробки. Из-за этого водителям приходится длительное время стоять в очередях. Важно учесть, что сервис Google Maps иногда неточно отображает текущее состояние дорожного движения и может предлагать маршруты, которые не учитывают реальную ситуацию. Поэтому рекомендуется тщательно планировать поездку заранее, предусматривать возможные задержки и следить за актуальными обновлениями дорожной ситуации.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На подъезде к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" возникли незначительные пробки возле села Маяки и в районе Нижнеднестровского парка. Время в пути до границы составляет примерно 1 час 21 минуту. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение по направлению к КПП "Орловка" осуществляется без задержек. Задержки могут возникать только на подъезде к транзитной зоне КПП "Паланка". На самом пункте пропуска "Орловка" очередей нет. Ориентировочное время в пути составляет около 4 часов.

Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени проходит без задержек. После прохождения транзитной зоны на КПП "Паланка" проезд становится значительно проще. Общее время в пути составляет более 4 часов 25 минут.

Пробки до Рени. Фото: скриншот из Google Maps

