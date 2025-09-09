Затори на трасі Одеса–Рені: ситуація біля кордону з Молдовою

Затори на кордоні. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 9 вересня, на трасі Одеса-Рені фіксуються значні затори у бік пунктів пропуску до Молдови. Однак до Румунії на півдні області проїзд вільний, стояти у великих чергах не доведеться.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори до Молдови

По дорозі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилася чимала черга автівок. Затори спостерігаються в районі Нижньодністровського парку, села Маяки та на виїзді з Одеси. Шлях до кордону займе трохи більше години.

Затори на дорозі до Молдови. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

До Орлівки на міжнародній трасі М-15 не спостерігаються скупчення машин. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні близько 4 годин.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот

Затори до Рені

До Рені дорога також сьогодні вільна. Скупчень автівок біля кордону не спостерігається. Шляш до Румунії займе понад 4 години. Також є альтернативний шлях, який майже повністю пролягає через сусідню країну.

Затори до Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, ми писали про те, чи покарають за прослуховування російської музики в авто. Також ми повідомляли, коли ціна ремоноту авто перевищує його вартість.