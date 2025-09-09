Пробки на трассе Одесса-Рени: ситуация возле границы с Молдовой

В Молдову не уехать — какая ситуация на трассе Одесса-Рени
Сегодня, 9 сентября, на трассе Одесса-Рени фиксируются значительные пробки в сторону пунктов пропуска в Молдову. Однако в Румынию на юге области проезд свободный, стоять в больших очередях не придется.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
По дороге в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовалась большая очередь автомобилей. Пробки наблюдаются в районе Нижнеднестровского парка, села Маяки и на выезде из Одессы. Путь к границе займет чуть больше часа.
Пробки до Орловки
До Орловки на международной трассе М-15 не наблюдаются скопления машин. Дорога до дунайской границы займет сегодня около 4 часов.
Пробки на Рени
До Рени дорога также сегодня свободна. Скоплений автомобилей у границы не наблюдается. Дорога в Румынию займет более 4 часов. Также есть альтернативный путь, который почти полностью пролегает через соседнюю страну.
