Пробки на трассе Одесса-Рени: ситуация возле границы с Молдовой

Сегодня, 9 сентября, на трассе Одесса-Рени фиксируются значительные пробки в сторону пунктов пропуска в Молдову. Однако в Румынию на юге области проезд свободный, стоять в больших очередях не придется.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

По дороге в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовалась большая очередь автомобилей. Пробки наблюдаются в районе Нижнеднестровского парка, села Маяки и на выезде из Одессы. Путь к границе займет чуть больше часа.

Пробки на дороге в Молдову. Фото: скриншот

Пробки до Орловки

До Орловки на международной трассе М-15 не наблюдаются скопления машин. Дорога до дунайской границы займет сегодня около 4 часов.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Пробки на Рени

До Рени дорога также сегодня свободна. Скоплений автомобилей у границы не наблюдается. Дорога в Румынию займет более 4 часов. Также есть альтернативный путь, который почти полностью пролегает через соседнюю страну.

Пробки на Рени. Фото: скриншот

