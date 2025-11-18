Затори та обмеження руху на трасі Одеса–Рені 18 листопада: транспортні ускладнення біля кордону

Автівки стоять на КПП. Фото ілюстративне: Міністерство внутрішніх справ

У вівторок, 18 листопада, рух транспортних засобів на автотрасі Одеса–Рені у напрямку кордону з Молдовою та Румунією значно ускладнений. На окремих ділянках дороги спостерігаються затори та тимчасові обмеження руху. Водіям рекомендують заздалегідь планувати свої маршрути та враховувати можливі затримки.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Затори до Молдови

По дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" утворилися затори в кількох місцях. Затримки фіксують на виїзді з Одеси, біля Великого Дальника, Нижньодністровського парку перед самим кордоном. А також найбліший затор на самому КПП. Час у дорозі до кордону може сягати приблизно півтори години. Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Орлівки

Рух до Орлівки після проходження КПП "Орлівка" також ускладнено до КПП "Паланка". Після проходження кордону з Молдовою — відбувається без затримок та ускладнень. Проїзд до пункту пропуску на Дунаї займає приблизно 4 години. Водіям пропонують альтернативний маршрут, що частково пролягає територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Проїзд у напрямку Рені такж завантажений до кордону з Молдовою, після КПП вільний, без черг та затримок. Час у дорозі перевищує 4 години. Крім того, є альтернативний шлях, який здебільшого проходить через територію Молдови.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

