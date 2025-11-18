Пробки и ограничения движения на трассе Одесса-Рени 18 ноября: транспортные осложнения у границы

В Молдову не выехать — на трассе Одесса-Рени сильные пробки
Во вторник, 18 ноября, движение транспортных средств на автотрассе Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой и Румынией значительно затруднено. На отдельных участках дороги наблюдаются пробки и временные ограничения движения. Водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные задержки.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
По дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались пробки в нескольких местах. Задержки фиксируют на выезде из Одессы, возле Большого Дальника, Нижнеднестровского парка перед самой границей. А также самая близкая пробка на самом КПП. Время в пути до границы может достигать примерно полтора часа.
Пробки до Орловки
Движение в Орловку после прохождения КПП "Орловка" также затруднено до КПП "Паланка". После прохождения границы с Молдовой — происходит без задержек и осложнений. Проезд до пункта пропуска на Дунае занимает примерно 4 часа. Водителям предлагают альтернативный маршрут, частично пролегающий по территории Молдовы.
Пробки на Рени
Проезд в направлении Рени также загружен до границы с Молдовой, после КПП свободный, без очередей и задержек. Время в пути превышает 4 часа. Кроме того, есть альтернативный путь, который в основном проходит через территорию Молдовы.
