В Молдову не выехать — на трассе Одесса-Рени сильные пробки

Дата публикации 18 ноября 2025 15:43
обновлено: 15:33
Пробки и ограничения движения на трассе Одесса-Рени 18 ноября: транспортные осложнения у границы
Машины стоят на КПП. Фото иллюстративное: Министерство внутренних дел

Во вторник, 18 ноября, движение транспортных средств на автотрассе Одесса-Рени в направлении границы с Молдовой и Румынией значительно затруднено. На отдельных участках дороги наблюдаются пробки и временные ограничения движения. Водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные задержки.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

По дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" образовались пробки в нескольких местах. Задержки фиксируют на выезде из Одессы, возле Большого Дальника, Нижнеднестровского парка перед самой границей. А также самая близкая пробка на самом КПП. Время в пути до границы может достигать примерно полтора часа.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Движение в Орловку после прохождения КПП "Орловка" также затруднено до КПП "Паланка". После прохождения границы с Молдовой — происходит без задержек и осложнений. Проезд до пункта пропуска на Дунае занимает примерно 4 часа. Водителям предлагают альтернативный маршрут, частично пролегающий по территории Молдовы.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки на Орловку. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Проезд в направлении Рени также загружен до границы с Молдовой, после КПП свободный, без очередей и задержек. Время в пути превышает 4 часа. Кроме того, есть альтернативный путь, который в основном проходит через территорию Молдовы.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, почему водители боятся покупать автомобили Subaru. Также мы писали о том, как правильно хранить летние шины зимой.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
